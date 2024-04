Porté par la légère détente des rendements obligataires et le compartiment du luxe, le CAC40 prend très nettement la tête en Europe ce matin, affichant un gain actuel de 1.1% à 8020 points.



LVMH bondit de 3.8% après ses résultats, Unibail gagne 2.5%, Hermès 1.8% et Vinci 1.6% tandis que Téléperformance cède 1.8%, Essilor 0.7% et Cap Gemini 0.6%.



Concernant les statistiques, l'indice CPI progresse comme prévu de 2.4% sur un an en zone euro (2.9% hors alimentation et énergie). Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique et a d'ores et déjà rallié la première cible des 8028 points. Il faudra attendre le franchissement de ce niveau pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 8100/8126 points.