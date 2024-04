En attendant la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30, la bourse de Paris récupère une partie de ses pertes de la veille. Le CAC40 gagne désormais 0.6% à 8097 points et le S&P500 grappille 0.1% en préouverture.



Carrefour s'adjuge 2%, ArcelorMittal et Société Générale 1.8%, STM 1.6% et Stellantis 1.5% tandis qu'Edenred cède 3.5%, Orange 0.7%, Veolia et Airbus 0.6%.



Cet après midi, le consensus table sur un indice CPI en hausse de 3.4% sur un an (contre 3.2% le mois dernier). Il devrait progresser de 0.3% en rythme mensuel (0.4% précédemment) et de 0.3% également hors alimentation et énergie.

Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et le les minutes de la Fed à 20h.



En données horaires, le CAC40 revient tester le seuil des 8100 points. La réaction de l'indice dans cette zone pourrait être déterminante. Le débordement de ce niveau militerait pour une poursuite du rebond en direction des 8145/8190 points. Dans le cas contraire, on pourra s'attendre à une rechute rapide vers les récents points bas.