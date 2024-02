La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint son plus haut niveau depuis 34 ans mardi, à la reprise des échanges après un long week-end de vacances. Les actions liées à la technologie et les bénéfices élevés des entreprises ont soutenu l'indice boursier de référence.

Le Nikkei a grimpé de 2,44 % à 37 798,89 à la clôture de la mi-journée, atteignant son niveau le plus élevé depuis février 1990. Sur les 225 composantes de l'indice, 185 ont progressé et 39 ont reculé.

L'indice Topix, plus large, a augmenté de 1,85 %.

Les marchés japonais étaient fermés lundi pour cause de fête nationale.

"Le rallye du Nikkei a pris de l'ampleur grâce à ARM Holdings qui est la dernière entreprise à avoir participé à la frénésie de l'intelligence artificielle après avoir publié de bons résultats la semaine dernière", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo Markets.

Les actions d'Arm Holdings ont bondi depuis mercredi, après que la société a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, grâce à la demande pour sa technologie de conception de puces pour les fonctions d'intelligence artificielle.

SoftBank Group Corp, qui détient une participation de 90 % dans ARM Holdings, a vu ses actions augmenter de 6,93 % mardi.

Le géant du secteur des puces, Tokyo Electron Ltd, a gagné 11,24 %, ce qui en fait la deuxième meilleure performance.

Les actions japonaises ont également reçu un coup de pouce de Wall Street. Au cours de la nuit, le Nasdaq a brièvement dépassé son record de clôture de novembre 2021.

Parmi les autres valeurs les plus performantes, les compagnies d'assurance MS&AD Insurance Group Holdings et Tokio Marine Holdings ont gagné respectivement 11,42 % et 10,25 %. MS&AD Insurance a été le plus performant.

Otsuka Holdings a été parmi les baissiers, perdant 6,91% après que la société ait déclaré que son médicament expérimental n'a pas atteint l'objectif principal de l'essai de phase tardive dans le traitement de l'agitation associée à la démence due à la maladie d'Alzheimer.

JGC Holdings Corp a chuté de 17,72 % pour se retrouver en queue de peloton, suivi par Nippon Paper Industries Co Ltd , qui a perdu 14,58 %, et Mazda Motor Corp, en baisse de 7,5 %. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Subhranshu Sahu)