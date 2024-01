L'indice mondial des actions MSCI a augmenté mercredi, atteignant son plus haut niveau depuis près de deux ans, soutenu par des bénéfices et des données économiques positifs en Europe et aux États-Unis, ainsi que par l'optimisme que les mesures de relance de la Chine soutiendront ses marchés boursiers.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté dans les échanges de l'après-midi après une vente aux enchères d'obligations d'État, après avoir chuté plus tôt alors que les investisseurs attendaient le produit intérieur brut américain du quatrième trimestre et la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine.

À Wall Street, l'indice de référence S&P 500 a atteint de nouveaux records intrajournaliers, les actions Netflix ayant bondi après que le service de streaming vidéo a dépassé les attentes en matière de croissance du nombre d'abonnés, tandis que les actions du secteur des puces électroniques ont progressé grâce aux bons résultats du fabricant néerlandais d'équipements de fabrication de puces électroniques ASML Holding.

Les données économiques ont également contribué à l'amélioration de l'activité économique aux États-Unis en janvier et à l'atténuation de l'inflation. S&P Global a déclaré que son indice PMI composite flash, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a atteint son plus haut niveau depuis juin, grâce à des gains dans les secteurs des services et de la fabrication.

"Trois éléments ressortent vraiment en ce qui concerne les actions aujourd'hui. Elles montent en flèche après de bons bénéfices, une série d'indices des directeurs d'achat décents et la poursuite des efforts de relance de la Chine", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 47 pays, était en hausse de 0,58 %, après avoir atteint son plus haut niveau intrajournalier depuis février 2022.

À Wall Street, à 14 h 42, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 12,96 points, soit 0,03 %, à 37 892,49, le S&P 500 a gagné 15,67 points, soit 0,32 %, à 4 880,27, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 97,40 points, soit 0,63 %, à 15 523,34.

Le Nasdaq a été dopé par un gain de plus de 1 % de l'indice Philadelphia Semiconductor, le rapport d'ASML ayant attiré les investisseurs vers un grand nombre de sociétés du secteur.

Après avoir subi des pressions récemment, Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut, a déclaré que "le Nasdaq rattrape un peu son retard aujourd'hui grâce au secteur des semi-conducteurs".

ASML a également contribué à réconforter les investisseurs européens, l'indice Europe 600 clôturant en hausse de 1,18 %, soit sa plus forte progression en pourcentage sur une journée depuis la mi-novembre.

Les données européennes ont été mitigées, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière montrant un début difficile pour 2024, l'activité commerciale de la zone euro s'étant contractée alors que les perspectives se sont améliorées. L'Allemagne et la France, les plus grandes économies de la zone, ont vu leurs PMI manufacturiers s'améliorer alors que les services se sont détériorés.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et devrait maintenir ses taux inchangés. La Réserve fédérale américaine devrait également maintenir ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine, mais les investisseurs seront à l'affût d'indices sur le calendrier des baisses de taux.

En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 4,1781 % par rapport à la clôture américaine de 4,142 % mardi. Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders concernant la hausse des taux des fonds de la Fed, a atteint 4,3819% par rapport à la clôture américaine de 4,348%. .

Dans les devises, l'indice du dollar, qui mesure le billet vert contre six rivaux, était en baisse de 0,26% en voie d'atteindre son plus grand pourcentage de baisse quotidienne depuis le 27 décembre.

Néanmoins, l'indice est en hausse d'environ 1,8 % pour le mois de janvier, visant son gain mensuel le plus important depuis septembre, les traders ayant repoussé les attentes d'une réduction rapide et importante des taux d'intérêt de la Fed.

Le yen japonais s'est renforcé après que la Banque du Japon ait signalé mardi qu'elle pourrait mettre fin à ses mesures de relance dans les mois à venir. Le dollar a baissé de 0,54% contre le yen à 147,56.

Plus tôt, les valeurs sûres chinoises ont terminé en hausse de 1,4 %, mais sont restées proches de leurs plus bas niveaux depuis cinq ans. Bloomberg a rapporté que les autorités chinoises préparaient des mesures d'une valeur de 278 milliards de dollars pour stabiliser le marché boursier du pays, bien que certains investisseurs se soient montrés sceptiques et peu impressionnés.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté grâce à un retrait plus important que prévu des stocks de brut aux États-Unis, aux mesures de relance chinoises et aux tensions géopolitiques qui ont permis de contrer les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate se sont établis en hausse de 0,97 %, soit 0,72 $, à 75,09 $ le baril. Le pétrole Brent a terminé en hausse de 0,62 %, soit 0,49 $, à 80,04 $.

En ce qui concerne les métaux précieux, l'or a baissé de 0,86% à 2 011,30 dollars l'once après les données montrant une reprise de l'activité économique aux Etats-Unis, même si l'affaiblissement du dollar a limité les pertes.