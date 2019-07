Configuration toujours bien cadrée Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5650 PTS





Cet après-midi, les investisseurs se concentreront, à 14h30, sur la publication des permis de construire et des mises en chantiers. Plus tard, à 16h30 les stocks de pétrole seront dévoilés, avant la publication du livre beige de la FED à 20h.



Graphiquement, en données horaires, peu de changements à mettre en relief car les initiatives se font rares sur le CAC40. Aucune faiblesse notoire ne se manifeste, avec des moyennes mobiles qui servent de soutien aux cours. Dans un tel contexte, la possibilité d'extension jusqu'au pic de 2018 à 5650 points persiste, et il faudrait un repli marqué sous les 5545 points pour fragiliser la configuration actuelle. Le CAC40 demeure toujours bien cadré depuis le 1er juillet avec comme borne haute les 5630 points. A mi-journée, la volatilité reste faible avec un indice à 5610 points malgré la baisse des valeurs pétrolières comme Total qui cède 1.7%.Cet après-midi, les investisseurs se concentreront, à 14h30, sur la publication des permis de construire et des mises en chantiers. Plus tard, à 16h30 les stocks de pétrole seront dévoilés, avant la publication du livre beige de la FED à 20h.Graphiquement, en données horaires, peu de changements à mettre en relief car les initiatives se font rares sur le CAC40. Aucune faiblesse notoire ne se manifeste, avec des moyennes mobiles qui servent de soutien aux cours. Dans un tel contexte, la possibilité d'extension jusqu'au pic de 2018 à 5650 points persiste, et il faudrait un repli marqué sous les 5545 points pour fragiliser la configuration actuelle.

