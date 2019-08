En situation d'attente Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/08/2019 | 11:36

Opinion : Positive au dessus de 5300 PTS

Objectif de cours : 5380 PTS



Outre-Atlantique, les contrats futures sont proches de l'équilibre.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent l'indice Case Shiller des prix immobiliers à 15h puis de l'indice manufacturier de Richmond à 16h, ainsi que l'indice du Conference Board, anticipé à 129.3.



Techniquement, comme évoqué dernièrement, le CAC40 a amorcé une reprise technique sur le seuil des 5300 points. Le premier objectif reste fixé à 5380 points et seul le dépassement de cette zone de résistance libérerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5440/5455 points.

Dans l'attente d'avancées concrètes sur le front du commerce, le CAC40 s'inscrit en timide baisse de 0.19% à 5340 points aujourd'hui. La prudence reste donc de mise malgré les propos rassurants de D. Trump hier, lequel évoquait la possibilité d'un prochain accord avec la Chine.Outre-Atlantique, les contrats futures sont proches de l'équilibre.Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent l'indice Case Shiller des prix immobiliers à 15h puis de l'indice manufacturier de Richmond à 16h, ainsi que l'indice du Conference Board, anticipé à 129.3.Techniquement, comme évoqué dernièrement, le CAC40 a amorcé une reprise technique sur le seuil des 5300 points. Le premier objectif reste fixé à 5380 points et seul le dépassement de cette zone de résistance libérerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5440/5455 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 L'ORÉAL 246.6 1.02% ORANGE 13.565 0.33% TOTAL 44.095 0.30% BOUYGUES 32.77 0.15% VEOLIA ENVIRONNEMENT 21.59 0.14% DASSAULT SYSTÈMES 126.6 -1.48% ARCELORMITTAL 12.225 -1.51% SAINT-GOBAIN 31.275 -1.65% THALES 103.35 -2.59% AXA 20.59 -3.13% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.