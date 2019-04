La phase d'indécision devrait perdurer Envoyer par e-mail :

Les indices américains évoluaient quant à eux sur une note mitigée, dans le sillage des résultats d'entreprises, à l'image de Facebook (+5.8%), Microsoft (+3.3%) ou 3M (-12.9%). Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.51% à 26462 points, le S&P500 a cédé 0.04% à 2926 points et le Nasdaq100 a gagné 0.42% à 7817 points.

Après la clôture, Intel a déçu, en abaissant ses prévisions annuelles. Le titre cédait près de 8% dans les échanges électroniques.



Ce matin, le CAC40 devrait une nouvelle fois ouvrir sans réelle tendance.



