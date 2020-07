Les espoirs d'un vaccin soutiennent le courant acheteur Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 15/07/2020 | 11:05

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5039 PTS/ 5070 PTS

Portée par le rebond de Wall-Street hier et les espoirs d’un vaccin contre le coronavirus, le groupe Moderna ayant annoncé des tests prometteurs, la bourse de Paris reprend des couleurs aujourd’hui, s’inscrivant actuellement en hausse de 0.9% à 5052 points. L’indice S&P500 est quant à lui attendu en hausse de 0.5%, après avoir engrangé 1.34% hier.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des prix à l’importation ainsi que de l’indice Empire State manufacturier (consensus 10). La production industrielle, dévoilée à 1h15, devrait progresser de 4.5%. Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 (consensus -1.3M), avant le Livre Beige de la Fed à 20h. Concernant les valeurs, Renault a pris la tête du palmarès (+3.5%) après le lancement par Nissan d’un SUV électrique. Elle est suivie de près par Safran (+3.3%), qui profite notamment d’un relèvement de recommandation de la veille. En données horaires, comme évoqué ce matin, le CAC40 revient tester la zone des 5070 points. Le débordement de ce niveau serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 5120 points.

Une rechute sous les 5039 points, plus bas du jour, militerait au contraire, pour le comblement du gap ouvert ce matin.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ACCOR 24.95 6.94% SAFRAN 95.72 6.66% SODEXO 64.78 4.72% AIRBUS SE 69.22 4.63% SCHNEIDER ELECTRIC SE 100.7 3.96% CARREFOUR 13.96 -0.75% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.