L'engouement acheteur perdure

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5425 PTS/ 5460 PTS



L’indice parisien a toutefois légèrement réduit ses gains, s’inscrivant désormais en hausse de 0.46% à 5447 points (plus haut à 5459 points).

Les contrats futures américains sont quant à eux à l’équilibre.



Du côté des statistiques, l’indice CPI est ressorti à 2% en zone euro, comme attendu. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30, des mises en chantier et permis de construire. A 16h30, seront dévoilés les stocks pétroliers et à 20h, le Livre Beige de la Fed.



En données horaires, la dynamique demeure haussière au-dessus des 5425 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques dégagements en direction des 5380 points voire 5345 points par extension. A contrario, le dépassement des 5460 points ouvrirait la voie aux 5491/5500 points.

