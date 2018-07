L'indice montre peu de dynamisme sous les 5400 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5350 PTS/ 5460 PTS





Cet après-midi apportera peu d’informations macroéconomiques, les investisseurs pourront se concentrer sur la kyrielle de publications semestrielles qui alimentera l’actualité de la semaine.



Graphiquement, en données horaires, les cours affichent peu de dynamisme sous les 5400 points. Le retournement des moyennes mobiles courtes maintient l’indice parisien dans un schéma de repli secondaire, à l’intérieur d’un mouvement latéral conséquent depuis deux semaines, entre 5460 points sur la partie supérieure et 5350 points pour la borne basse. Le mouvement devrait perdurer au cours des prochaines séances.



