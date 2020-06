L'Oréal : Début de mouvement 26/06/2020 | 09:14 achat En cours

Cours d'entrée : 284.6€ | Objectif : 308€ | Stop : 273€ | Potentiel : 8.22% Le titre L'Oréal a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 308 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 242.7 EUR.

Points faibles Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 5.3 fois le CA de la société, est relativement élevée.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Parfums et cosmétiques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. L'ORÉAL 6.44% 176 387 KAO CORPORATION -3.78% 38 842 SHISEIDO COMPANY, LIMITED -9.75% 26 098 NATURA &CO HOLDING S.A. 8.25% 9 267 AMOREPACIFIC CORPORATION -25.00% 7 984 KOSÉ CORPORATION -18.44% 7 160 PROYA COSMETICS CO.,LTD. 97.44% 4 944 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOL.. 38.85% 4 722 FANCL CORPORATION 9.55% 3 518 COTY INC. -61.24% 3 304 AMOREPACIFIC GROUP -42.44% 3 264

Données financières EUR USD CA 2020 28 905 M 32 442 M - Résultat net 2020 3 873 M 4 346 M - Tréso. nette 2020 3 880 M 4 354 M - PER 2020 39,3x Rendement 2020 1,51% Capitalisation 157 Mrd 176 Mrd - VE / CA 2019 VE / CA 2020 5,30x Nbr Employés 87 974 Flottant 42,2% Prochain événement sur L'ORÉAL 30/06/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 247,60 € Dernier Cours de Cloture 281,00 € Ecart / Objectif Haut 10,3% Ecart / Objectif Moyen -11,9% Ecart / Objectif Bas -37,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Paul Agon Chairman & Chief Executive Officer Alexis Perakis-Valat President-Consumer Products Division Barbara Lavernos Chief Operating & Technology Officer & EVP Christophe Babule Chief Financial Officer & Executive Vice President Laurent Attal Vice President & GM-Research & Innovation