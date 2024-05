Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis samedi de faire plus sur des questions telles que l'emploi et l'aide sociale, alors qu'il fait campagne pour les élections de la semaine prochaine qui, selon les sondages, pourraient desserrer l'emprise du Congrès national africain sur le pouvoir depuis 30 ans.

Les partis politiques organisent des rassemblements au cours du dernier week-end avant les élections nationales et provinciales, que M. Ramaphosa a qualifiées de l'une des plus importantes de l'histoire du pays.

Si les prévisions des sondages s'avèrent exactes, l'ANC pourrait remporter moins de 50 % des voix, ce qui signifierait qu'il devrait chercher un ou plusieurs partenaires de coalition pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a 30 ans sous la direction du héros de la libération Nelson Mandela, à la fin de l'apartheid.

"Nous nous rassemblons ici en portant avec nous les espoirs et les aspirations de millions de nos concitoyens [...] pour déclarer qu'ensemble, nous ferons plus et nous ferons mieux", a déclaré M. Ramaphosa à ses partisans rassemblés dans un stade de football situé dans le township le plus peuplé du pays, Soweto.

"Le mercredi 29, notre peuple décidera si notre pays continue d'avancer avec l'ANC vers un avenir meilleur et plus brillant ou s'il revient en arrière vers un passé terrible", a-t-il déclaré à la foule vêtue des couleurs jaune, verte et noire de l'ANC.

Il a déclaré que le parti s'attacherait à faire travailler davantage de Sud-Africains, à lutter contre le coût élevé de la vie, à maintenir les aides sociales existantes et à mettre progressivement en place une aide au revenu de base pour les chômeurs.

Meshack Jantjie, un chômeur de 31 ans, a déclaré à Reuters qu'il avait l'intention de voter pour l'ANC parce qu'il avait confiance dans les projets de M. Ramaphosa en matière de création d'emplois - ce qui, selon lui, est urgent.

"L'ANC doit faire ce qu'il faut. Nous n'avons pas d'emplois. Nous n'avons pas d'argent. Nous avons besoin de manger", a déclaré M. Jantjie à Reuters.

Accablé par des scandales de corruption, un taux de chômage élevé et la stagnation économique, l'ANC aborde le scrutin sur des bases fragiles.

La promesse de prospérité et d'émancipation faite à la fin du règne de la minorité blanche en 1994 ne s'est pas concrétisée : plus de 30 % des Sud-Africains sont sans emploi et les inégalités de revenus sont parmi les plus élevées au monde.

La vision de Mandela d'une "nation arc-en-ciel" s'est estompée, tandis que le nombre de meurtres a augmenté.