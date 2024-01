BERLIN, 15 janvier (Reuters) - Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a annoncé lundi devant des milliers d'agriculteurs protestant contre les hausses d'impôts qu'il n'y avait plus d'argent pour de nouvelles subventions.

Berlin a été pratiquement paralysé par une manifestation de quelques 10.000 agriculteurs, qui ont bloqué les principales artères de la ville avec camions et tracteurs, point d'orgue d'une semaine de protestations contre les impôts.

"Je ne peux pas vous promettre plus d'aides du budget fédéral", a déclaré Christian Lindner à la foule depuis une scène devant la porte de Brandebourg. "Mais nous pouvons nous battre ensemble pour que vous jouissiez de plus de liberté et de respect pour votre travail."

Les manifestations se sont multipliées après la décision du gouvernement de supprimer progressivement un allégement fiscal sur le diesel agricole, et ont accru la pression sur la coalition du chancelier Olaf Scholz, qui s'efforce de finaliser un budget pour 2024 retardé par une décision de la Cour constitutionnelle. La crise budgétaire issue de cette décision a contraint le gouvernement fédéral à couper dans ses dépenses, notamment dans les subventions à l'agriculture.

Face à la grogne des agriculteurs, Berlin a finalement décidé de maintenir un abattement fiscal sur les nouveaux véhicules agricoles et d'étaler la suppression de la subvention sur le diesel agricole sur plusieurs années.

Mais les agriculteurs, soutenus par l'opposition conservatrice et l'extrême droite, estiment que ce n'est pas suffisant.

Les responsables des syndicats d'agriculteurs impliqués dans les manifestations rencontreront les dirigeants de la coalition plus tard dans l'après-midi. (Reportage Thomas Escritt, Linda Pasquini et Reuters TV; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)