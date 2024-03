Le Nifty 50, indice de référence de l'Inde, devrait ouvrir à un nouveau record lundi, soutenu par une forte croissance économique intérieure, et suivre les pairs asiatiques après que les données américaines et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale aient renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt en juin.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 22 523 à 8h13 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira au-dessus de sa clôture de samedi à 22 378,40.

Le Nifty et le BSE Sensex ont tous deux atteint des sommets records pendant deux séances consécutives après que des données ont montré que l'économie indienne a connu une croissance de 8,4 % au cours de la période octobre-décembre, soit le rythme le plus rapide en six trimestres.

La capitalisation boursière totale de toutes les actions indiennes cotées au National Stock Exchange atteint le chiffre record de 4,72 billions de dollars.

"Les indices de référence ont atteint des sommets inégalés, propulsés par les excellentes données du PIB et les bonnes performances du secteur manufacturier", a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

Il a toutefois ajouté que les corrections dans les moyennes et petites capitalisations pourraient se poursuivre, les régulateurs demandant instamment aux sociétés de gestion d'actifs de divulguer les risques associés.

Alors que les indices des valeurs vedettes ont atteint des sommets, les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont reculé la semaine dernière, avant de récupérer une partie de leurs pertes lors de la séance spéciale de samedi.

La baisse des segments est intervenue après que Reuters a rapporté que l'autorité indienne de régulation des marchés a demandé aux gestionnaires de fonds d'envisager de restreindre les investissements dans les fonds communs de placement en actions de petite et moyenne capitalisation, en raison des inquiétudes croissantes suscitées par l'afflux excessif de fonds.

Depuis le début de l'année 2023, les petites et moyennes capitalisations ont gagné 65 % et 54 %, contre une hausse de 23 % pour le Nifty 50.

Les marchés asiatiques ont ouvert en hausse ce jour-là. Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi, après que la faiblesse des données économiques américaines et les commentaires des responsables de la Fed ont maintenu intactes les attentes de réduction des taux d'intérêt en juin.

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions pour une valeur de 818,7 millions de roupies indiennes (~ 10 millions de dollars) samedi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux se sont délestés d'actions pour une valeur de 447,1 millions de roupies.

ACTIONS À SURVEILLER :

** HG Infra Engineering : La société a reçu une lettre d'acceptation du South Central Railway pour un projet d'une valeur de 4,47 milliards de roupies.

** Moil : La production de minerai de manganèse de la société a augmenté de 15% en glissement annuel en février.

** Patel Engineering : La coentreprise de la société a reçu une lettre d'acceptation du gouvernement de l'État de Telangana pour un contrat d'une valeur de 5,25 milliards de roupies.

** Ami Organics : La société a obtenu des brevets pour deux inventions, pour une période de 20 ans. (1 $ = 82,8490 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)