L'ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, s'est vu ordonner de verser une caution de 10 000 dollars en Arizona mardi, après avoir prétendument échappé aux tentatives des autorités de lui signifier des documents judiciaires accusant l'ancien maire de New York d'avoir tenté de subvertir l'élection de 2020.

Apparaissant par téléphone lors d'une procédure judiciaire, M. Giuliani a critiqué ce qu'il a qualifié d'"affaire complètement politique" alors qu'il plaidait non coupable des accusations selon lesquelles il aurait conspiré pour réclamer à tort les voix électorales de l'Arizona en faveur de M. Trump après la courte défaite de ce dernier face au président démocrate Joe Biden.

Une juge du comté de Maricopa, Shellie Smith, a ordonné à M. Giuliani de se rendre en Arizona dans les 30 jours pour verser la caution.

M. Giuliani est l'un des 18 accusés dans l'affaire intentée par le procureur général démocrate de l'Arizona, Kris Mayes, et l'un des 11 qui ont comparu pour la première fois devant le tribunal mardi. Tous ont plaidé non coupable.

Les 10 autres accusés ont été libérés sans caution, mais les procureurs ont cherché à obtenir un arrangement différent pour Giuliani, affirmant qu'ils avaient eu du mal à le contacter après l'inculpation.

Les procureurs ont fait valoir que M. Giuliani cherchait à échapper aux autorités, en pointant du doigt un message sur X, supprimé depuis, dans lequel M. Giuliani suggérait que les procureurs pourraient être amenés à abandonner les poursuites s'ils ne parvenaient pas à le localiser.

Un agent du bureau du procureur général de l'Arizona a finalement signifié à M. Giuliani, vendredi, qu'il quittait la fête organisée à l'occasion de son 80e anniversaire en Floride.

"Il n'a montré aucune intention de se conformer à la procédure légale en Arizona dans cette affaire", a déclaré le procureur Nicholas Klingerman.

M. Giuliani, qui n'a pas encore d'avocat dans cette affaire, a contesté le fait qu'il se soit "caché de qui que ce soit". Il a déclaré avoir limité l'accès à son appartement new-yorkais pour des raisons de sécurité.

"Je considère cet acte d'accusation comme un embarras total pour le système judiciaire américain, mais je n'ai montré aucune tendance à ne pas me conformer", a déclaré M. Giuliani, alors que le juge cherchait à lui couper la parole.

M. Giuliani et les autres accusés doivent répondre d'accusations de complot, de fraude et de falsification pour avoir tenté de constituer une liste de grands électeurs de l'Arizona s'engageant à soutenir M. Trump, dans le but de compromettre la certification de l'élection de 2020.

Le républicain Trump, qui affrontera M. Biden lors de l'élection présidentielle de novembre, continue d'affirmer à tort que sa défaite est le résultat d'une fraude. M. Trump doit faire face à deux procès criminels à venir pour subversion électorale.

M. Smith a fixé la date du procès au 17 octobre, quelques semaines avant l'élection du 5 novembre. M. Trump n'est pas inculpé dans l'affaire de l'Arizona.

L'ancienne avocate de M. Trump, Christina Bobb, et l'ancienne présidente du parti républicain de l'Arizona, Kelli Ward, ont également comparu devant le tribunal mardi. John Eastman, qui a conseillé M. Trump sur un plan visant à faire échouer la certification de l'élection du 6 janvier 2021, a plaidé non coupable vendredi.