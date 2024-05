Les États-Unis et l'Arabie saoudite sont parvenus à un "ensemble d'arrangements presque définitifs" pour un pacte de défense comprenant un volet nucléaire civil, mais des obstacles subsistent pour un accord régional plus large qui normaliserait les relations entre Israël et Riyad, a déclaré mardi un haut responsable américain.

Le responsable a déclaré que l'accord bilatéral était "plus ou moins complet", mais a averti que certains éléments, notamment une voie crédible vers la création d'un État palestinien et des mesures visant à stabiliser la bande de Gaza déchirée par la guerre, devaient encore être complétés.

"Ce n'est pas encore fait. Personne ici ne va dire que c'est, vous savez, juste au coin de la rue", a déclaré le fonctionnaire de l'administration Biden sous couvert d'anonymat.

Le fonctionnaire a informé les journalistes à la suite d'une visite au Moyen-Orient du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, qui s'est entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L'accord américano-saoudien s'inscrit dans le cadre d'un "grand marché" au Moyen-Orient visant à remodeler la région instable que l'administration du président Joe Biden tente de relancer après qu'il a été déraillé par l'attaque transfrontalière du Hamas contre Israël le 7 octobre et le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza.

Certains experts estiment que ce projet est voué à l'échec en raison des nombreuses pierres d'achoppement qu'il comporte.

La résistance de M. Netanyahou à s'engager en faveur d'un éventuel État palestinien, ce que les États-Unis préconisent et que les Saoudiens ont exigé, constitue un obstacle majeur.

Les négociateurs américains et saoudiens cherchent à conclure un accord qui prévoirait des garanties formelles de la part des États-Unis pour défendre le royaume ainsi que l'accès des Saoudiens à des armements américains plus avancés, en échange de l'arrêt des achats d'armes chinoises et de la restriction des investissements de Pékin dans le pays, ont déclaré des personnes familières avec le dossier.

"Nous disposons désormais d'un ensemble d'accords presque définitifs, qui constitueront les éléments bilatéraux de cet accord", a déclaré le fonctionnaire.

Mais tout pacte saoudien risque de se heurter à l'opposition du Congrès, où de nombreux législateurs ont dénoncé Riyad pour son intervention au Yémen, ses mesures visant à soutenir les prix du pétrole et son rôle dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

Le haut fonctionnaire a déclaré mardi que l'accord comprendrait une coopération nucléaire civile américaine pour les Saoudiens, structurée par des experts en non-prolifération de manière "rigoureuse".

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, souhaite bénéficier de l'aide et de la technologie des États-Unis pour développer son propre programme d'énergie nucléaire.

Les négociateurs ont également discuté de la vente par les États-Unis d'avions de combat F-35 et d'autres armes aux Saoudiens dans le cadre de l'accord, a déclaré lundi un deuxième responsable américain.

En ce qui concerne les réunions de M. Sullivan en Israël, le fonctionnaire a déclaré que les responsables israéliens avaient "intégré" et prenaient au sérieux de nombreuses préoccupations soulevées par les États-Unis dans la planification de la campagne militaire dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, où se trouvent de nombreux réfugiés. Mais le fonctionnaire a refusé de s'étendre sur le sujet.

"Nous ne sommes pas ici pour donner notre feu vert aux opérations militaires israéliennes", a-t-il ajouté. "Nous sommes ici pour exprimer nos préoccupations.

M. Biden s'est opposé à une offensive terrestre israélienne de grande envergure à Rafah en raison du risque de nouvelles pertes civiles importantes.