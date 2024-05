Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont chuté à leur plus bas niveau de février jeudi, sous la pression d'une production américaine solide et de prix au comptant plus faibles, selon les négociants.

Les contrats à terme sur les bovins ont atteint des sommets en mars avant de reculer au CME.

Les contrats à terme sur les porcs ont reculé de 14 % par rapport au sommet atteint le mois dernier, les abattages aux États-Unis étant légèrement supérieurs à ceux de l'année dernière.

"Ces niveaux élevés ont été fortement influencés par les fonds et ont placé des primes importantes sur les contrats à terme que les marchés au comptant n'ont pas été en mesure de réaliser jusqu'à présent", a déclaré le courtier StoneX.

Les contrats à terme sur le porc de juin du CME ont terminé en baisse de 0,875 cent à 94,525 cents la livre, après être tombés à leur prix le plus bas depuis le 13 février.

Le ministère américain de l'Agriculture a fixé le prix de la carcasse de porc à 98,69 dollars par quintal, soit une baisse de 1,38 dollar par rapport à mercredi. La valeur de la poitrine de porc a chuté de 5,01 dollars, tandis que celle du jambon a baissé de 1,90 dollar.

Les prix de la poitrine suivent une tendance latérale depuis trois mois, à l'exception d'une courte remontée en avril, selon Steiner Consulting Group. Pour les jambons, la demande a été irrégulière depuis que le Mexique, le plus gros acheteur, a acheté des quantités importantes après Pâques, a déclaré le cabinet.

"Le problème est que depuis lors, les ventes au Mexique ont été particulièrement faibles", a déclaré Steiner Consulting Group.

Le ministère américain de l'agriculture a indiqué que les ventes à l'exportation de porc américain s'élevaient à 26 300 tonnes métriques pour 2024 au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 mai. Ce chiffre est en baisse de 3 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Pour le bœuf américain, les ventes hebdomadaires nettes à l'exportation se sont élevées à 21 500 tonnes métriques pour 2024, soit une hausse de 32 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Les prix de gros du bœuf en boîte ont baissé pour les morceaux de choix et ont légèrement augmenté pour les morceaux sélectionnés jeudi, après avoir augmenté la semaine dernière.

Les bovins vivants de juin du CME ont clôturé en baisse de 0,65 cent, à 183,525 cents la livre, après avoir atteint leur niveau le plus élevé depuis le 21 mars. Les bovins d'engraissement d'août ont perdu 1,45 cent pour s'établir à 261,450 cents la livre après avoir atteint le prix le plus élevé depuis le 25 mars. (Reportage de Tom Polansek ; Rédaction de Shailesh Kuber)