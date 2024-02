Les marchés financiers tournent en boucle sur leur passion brûlante pour l'intelligence artificielle, leur surexcitation sur la baisse des taux d'intérêt et leurs espoirs déçus sur la Chine. Ce matin, la flèche s'est arrêtée sur l'ancien Empire du Milieu, qui continue à s'agiter pour essayer de bâtir un plancher à ses marchés actions. On parlera aussi de résultats, de fusions acquisitions et un tout petit peu de François Bayrou et de Bob Marley.

Si vous voulez échapper au cancer de Charles III aujourd'hui, je peux vous proposer une double dose de Chine. Le monde reste fasciné par la monarchie britannique, si bien que les médias le sont aussi, puisque c'est le sujet le plus tendance de la nuit sur le Google des Anglosaxons (celui des Français est dominé par François Bayrou, ce qui n'est pas moins inquiétant).

Nos amis chinois se démènent toujours pour sauver leurs marchés financiers. Je vais poser une question à laquelle je n'ai pas de réponse certaine : pourquoi Pékin passe son temps à colmater les brèches de son secteur financier au lieu de proposer un vaste plan de relance de la totalité de son économie chevrotante, ce qui permettrait de faire d'une pierre deux coups ? Cette question trotte dans ma tête depuis un moment, mais je retombe toujours sur la même réponse : c'est parce que la situation est VRAIMENT merdique dans le secteur financier chinois qu'il faut s'en occuper avant toute chose. Si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas à m'en faire part.

Merdique à quel point ? Au point que Xi Jinping himself a convoqué aujourd'hui les autorités de régulation du marché pour s'attaquer au(x) problème(s). Le fait que le nouveau timonier vienne au chevet du marché a fait dégoupiller les indices à la hausse à Hong Kong et à Shanghai. Peu avant, de nouveaux pansements avaient été collés pour stopper l'hémorragie, notamment un tour de vis supplémentaire pour maîtriser les positions des fonds quantitatifs, l'investissement accru du fonds souverain dans les ETF ou un vigoureux plaidoyer en faveur des rachats d'actions par les sociétés cotées. Elles font suite à une litanie d'initiatives qui ont échoué à stabiliser l'édifice : interdiction partielle de la vente à découvert, contrôle de la qualité des introductions en bourse, renforcement des moyens de lutte contre la manipulation de marché, assouplissement des conditions d'aide aux promoteurs immobiliers via la politique de taux, etc.

Jusqu'à présent, les coups d'épée dans l'eau se sont multipliés. Le mois de février 2024 sera-t-il celui du point bas et de la remontada chinoise ? Tous ceux qui ont annoncé un retournement ces cinq dernières années se sont gaufrés en beauté, mais quelqu'un finira bien par avoir raison. D'ici là, je trouve toujours aussi suspecte la stratégie chinoise, mais je suis sûr que Xi Jinping s'en contrefout.

Sur les places occidentales, l'ambiance n'était pas folle hier. On s'est fermement ennuyé à Francfort, à Londres et à Paris, où les indices phares ont tous perdu entre 0 et 0,1%. Il y a bien eu un peu de relief sur certains titres pour faire un peu d'animation. Par exemple, il était plus agréable d'être positionné sur MorphoSys, +36% sur fond de rumeur d'OPA de Novartis (qui a confirmé en soirée), que sur Atos et la suite de sa descente aux enfers (-29%). Ou sur STMicroelectronics, finalement embarquée dans le petit train haussier des semiconducteurs (on verra ce que ça donne après le passage Infineon du jour) que sur Air Liquide, cryogénisée par l'avertissement du concurrent américain Air Products. Aux Etats-Unis justement, le Nasdaq et le S&P500 ont perdu un peu de terrain hier, après une fin de semaine précédente plutôt fringante. Ce n'est pas cher payé après la mise au point de Jerome Powell sur le timing de baisse des taux d'intérêts. Le patron de la Fed a dit que l'assouplissement interviendra plus tard que prévu, le marché a entendu uniquement que l'assouplissement interviendra, et cela suffit à son bonheur tant que ce n'est pas aux calendres grecques. D'autant qu'en parallèle, les statistiques économiques américaines montrent que le business fonctionne bien. Hier, l'indice ISM des services a assez nettement dépassé les attentes (si vous avez le temps, lisez le détail de cet indice, c'est très instructif sur l'économie américaine). Vendredi, c'était la vigueur du marché de l'emploi qui avait mis KO les oiseaux de mauvais augure. Ce dynamisme est aussi ce qui empêche la Fed de baisser ses taux aussi vite que le marché l'espère. Mais comme un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, les investisseurs prennent la croissance et cachent la menace d'une reprise de l'inflation sous le tapis. Pour rester dans la thématique banque centrale, la RBA, en Australie, a maintenu inchangé son principal taux directeur à 4,35%, tout en soulignant que de nouvelles hausses de taux ne peuvent être écartées.

La journée sera encore marquée par les publications de résultats. Ceux de Toyota, de NXP Semiconductors et de Palantir, tombés depuis hier soir, ont été fort bien accueillis. Place désormais à UBS, BP Plc, Intesa et Infineon ce matin en Europe, en attendant une grosse série de groupes de la santé aux Etats-Unis, dont la pus grosse capitalisation mondiale du secteur, Eli Lilly, mais aussi Amgen ou Gilead. Les opérations financières font aussi leur retour : Novartis va racheter MorphoSys, Blackstone lorgnerait L'Occitane et KDDI va retirer Lawson de la cote.

En Asie Pacifique, le Hang Seng et le CSI300 gagnent plus de 3% en fin de parcours, grâce aux annonces chinoises. Le Japon, l'Australie et la Corée du Sud sont en revanche en repli de 0,6% environ. L'Inde parvient à progresser de 0,3%. Les indicateurs avancés européens sont haussiers.

Petite journée, avec les commandes d'usines en Allemagne (08h00) et les ventes de détail de la zone euro (11h00). Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,075 USD. L'once d'or cède du terrain à 2025 USD. Le pétrole se stabilise, avec un Brent de Mer du Nord à 78,07 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,96 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,13%. Le bitcoin s'échange à 42 800 USD.

L'UE reporte au 22 février la date limite pour prendre une décision sur l'accord entre Orange et MasMovil.

Eiffage désigné pour des négociations exclusives pour la liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-Les-Bains.

Scor annonce des renouvellements en ligne avec les objectifs, avec une petite amélioration de la rentabilité technique. Les fans de réassurance peuvent retrouver le détail ici.

Neoen obtient un financement pour un parc éolien et un projet de batterie en Australie.

Moody's abaisse la note de crédit d'Eutelsat de "Ba2" à "Ba3".

Clariane cède ses parts dans six actifs immobiliers aux Pays-Bas à Aedifica pour 25 M€.

Safe remporte son appel contre Neo Medical.

Altheora retenu par un constructeur de poids lourd pour le prototypage de certaines pièces d'un futur camion électrique.

Les principales publications du jour : McPhy, Equasens, Linedata, Abeo, Veom, Cabasse, Ecoslops, Streamwide, Lexibook, Delfingen...

Aurubis affiche un bénéfice légèrement inférieur aux prévisions pour le premier trimestre.

Infineon publie sous les attentes et précise ses objectifs.

Nintendo va vendre plus de Switch que prévu.

NXP Semiconductors gagne 3,7% hors séance après ses trimestriels.

Palantir s'envole de 17% hors séance après ses trimestriels.

Toyota Motor vend moins de véhicules que prévu mais publie un bénéfice supérieur aux attentes et les objectifs sont relevés (le titre gagne 5% en séance).

UBS prévoit de relancer ses rachats d'actions, après une perte au T4, liée aux frais d'incorporation du Crédit Suisse.

