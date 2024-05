VARSOVIE, 18 mai (Reuters) - La Pologne va investir 10 milliards de zlotys (2,3 milliards d'euros) dans un programme de sécurisation de sa frontière orientale, a déclaré le Premier ministre samedi, alors que le pays veut renforcer ses défenses contre ce qu'il considère comme une menace croissante de la part de la Russie et de la Biélorussie.

La frontière entre la Pologne et la Biélorussie est une zone sensible depuis que les migrants ont commencé à y affluer en 2021, après que Minsk, proche allié de la Russie, a ouvert des agences de voyage au Moyen-Orient offrant une nouvelle route non officielle vers l'Europe - une initiative que l'Union européenne a jugée comme visant à déclencher une crise.

"Nous avons décidé d'investir 10 milliards de zlotys dans notre sécurité, et surtout dans la sécurisation de notre frontière orientale", a déclaré le premier ministre Donald Tusk lors d'une conférence de presse.

"Nous lançons un grand projet de construction d'une frontière sûre, comprenant un système de fortifications ainsi que des décisions en matière d'aménagement du paysage et de d'environnement qui rendront cette frontière impossible à franchir pour un ennemi potentiel."

Donald Tusk n'a pas donné plus de détails sur les fortifications envisagées.

Le gouvernement précédent a construit une clôture de plus de 180 km de long et de 5,5 mètres de haut à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie afin de se protéger contre l'immigration clandestine. Elle est complétée par un système de caméras et de capteurs.

Donald Tusk a également déclaré qu'il s'entretiendrait lundi avec la Banque européenne d'investissement au sujet d'un financement de 500 millions de zlotys pour la composante satellitaire de l'initiative européenne "Sky Shield".

Cette initiative est un programme commun de défense aérienne mis en place par l'Allemagne en 2022. (Reportage d'Alan Charlish ; rédigé par Andrew Cawthorne, version française Benjamin Mallet)