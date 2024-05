MALMÖ, Suède (Reuters) - La Suisse a remporté samedi le concours Eurovision de la chanson 2024 organisé à Malmö, en Suède, dans un climat tendu.

Le concours, censé être apolitique, a été secoué cette année par des manifestations et des appels à exclure Israël de la compétition.

L'artiste non-binaire suisse Nemo, 24 ans, a remporté la victoire avec sa chanson "The Code", qui relate sa quête d'identité.

"Je vous remercie beaucoup, j'espère que cette compétition sera à la hauteur de ses promesses et continuera de se battre pour la paix et la dignité de chacun", a dit Nemo.

Le chanteur croate Baby Lasagna, de son vrai nom Marko Purisic, 28 ans, est arrivé deuxième avec "Rim Tim Tagi Dim". L'Ukraine complète le podium.

La France, représentée par le chanteur Slimane et sa chanson "Mon Amour", a terminé à la quatrième place du classement.

La candidate israélienne Eden Golan, 20 ans, s'est placée en cinquième position avec sa chanson "Hurricane".

Des huées ont été entendues dans le public durant sa prestation, qui a aussi été saluée par des applaudissements, selon un photographe de Reuters présent dans l'auditorium.

Des milliers de personnes s'étaient rassemblées samedi à Malmö pour protester contre la participation d'Israël à la finale du concours.

Le candidat néerlandais Joost Klein avait été exclu samedi de la finale du concours après une plainte déposée contre lui par un membre de l'équipe de production.

(Jacob Gronholt-Pedersen, Tom Little et Ilze Filks à Malmö, Louise Rasmussen à Copenhague et Johan Ahlander à Göteborg, avec la contribution de Toby Sterling, rédigé par Niklas Pollard; version française Camille Raynaud)

