La banque centrale australienne a décidé de ne pas modifier ses taux d'intérêt lors de sa réunion de mai, en partie pour éviter un "réglage trop fin" de sa politique, mais a jugé qu'une hausse pourrait être nécessaire si les prévisions d'inflation s'avéraient trop optimistes.

Le compte rendu de la réunion du conseil d'administration des 6 et 7 mai, publié mardi, montre que la Reserve Bank of Australia (RBA) a envisagé de relever son taux d'intérêt de 4,35 %, étant donné que la série de données économiques nationales a été généralement plus forte que prévu et que les risques d'inflation se sont quelque peu accrus.

Toutefois, le conseil d'administration a jugé que les arguments en faveur d'un maintien du taux étaient plus solides étant donné que les économistes de la banque centrale prévoyaient une faible croissance de la consommation et une modération continue de l'inflation jusqu'à la fourchette cible de la banque centrale de 2 % à 3 % à la fin de l'année 2025.

Le conseil d'administration a estimé que ces prévisions - centrées sur une absence de modification du taux de change cette année - étaient "saines", avec des risques équilibrés.

"Il est important de noter que les attentes en matière d'inflation sont restées bien ancrées.

"Compte tenu de cette situation et du niveau d'incertitude plus élevé que d'habitude concernant les perspectives économiques, les membres ont jugé qu'il restait raisonnable d'examiner les variations à court terme de l'inflation afin d'éviter un réglage fin excessif.

Au début du mois, les économistes de la banque prévoyaient que l'inflation, qui s'élevait à 3,6 % au premier trimestre, s'accélérerait à nouveau d'ici la fin de l'année, mais ces prévisions ont été rendues obsolètes après que le gouvernement a annoncé des milliards de subventions pour l'électricité et les loyers afin de réduire l'inflation globale au cours de l'année à venir.

Les marchés financiers, qui avaient parié sur la possibilité réelle d'une nouvelle hausse des taux après une forte inflation au premier trimestre, se remettent à parier sur une baisse de la politique monétaire après la déception suscitée par les données sur les salaires et l'emploi la semaine dernière.

Toutefois, le premier assouplissement était considéré comme peu probable avant décembre, avec une probabilité implicite d'environ 50 %.

Dans le procès-verbal, les membres du conseil d'administration ont exprimé une tolérance limitée à l'égard d'un retour de l'inflation à l'objectif après 2026, et ont noté que les taux peuvent augmenter à nouveau si le conseil d'administration estime que les jugements qui sous-tendent les prévisions risquent d'être "trop optimistes".

Ils ont noté qu'il était possible que les dépenses de consommation reprennent un peu plus rapidement compte tenu de la vigueur du marché du travail, et que la croissance de la demande publique et des investissements des entreprises s'accélère, retardant ainsi le retour de l'inflation à l'objectif.

"Le compte rendu de la réunion de mai du conseil d'administration de la RBA est légèrement plus optimiste que le communiqué publié après la réunion", a déclaré Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ.

Toutefois, M. Boyton a déclaré qu'il avait l'impression que toute reprise du resserrement de la politique monétaire de la RBA nécessiterait que le conseil estime qu'il est peu probable que l'inflation revienne dans la fourchette au cours des prochaines années.

"L'obstacle à franchir est désormais plus élevé que la modification de la gestion des risques de novembre", a-t-il ajouté, en référence à la dernière hausse des taux de la RBA en novembre. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Wayne Cole et Muralikumar Anantharaman)