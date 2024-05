La livre s'est rapprochée de son plus haut de deux mois par rapport au dollar mardi, mais devrait interrompre une série de sept jours de hausse par rapport à l'euro avant la publication de données économiques clés.

Les données sur l'inflation des prix à la consommation sont attendues mercredi et les données PMI "flash" sur l'activité des entreprises britanniques suivront le lendemain.

Un bon appétit pour le risque et une réévaluation légèrement plus dovish des attentes concernant la trajectoire monétaire de la Banque centrale européenne ont soutenu la livre au cours de la dernière semaine et demie, ont déclaré les analystes, mentionnant sa corrélation avec l'indice boursier américain S&P.

Les acteurs du marché considèrent la livre sterling comme plus risquée que le dollar, valeur refuge, et la monnaie unique.

La livre a perdu 0,05 % à 85,44 euros par livre, après sept séances de hausse à partir d'environ 86 pence le 10 mai.

"Depuis la dernière réunion du Comité de politique monétaire (CPM), il a été bien compris que le scénario de réduction des taux de juin dépendait de l'IPC de cette semaine et du prochain IPC prévu pour le 19 juin", a déclaré Paul Mackel, responsable mondial de la recherche sur le marché des changes chez HSBC.

"Nous maintenons que la livre sterling est chère par rapport à ce que les différentiels d'intérêt impliquent", a-t-il ajouté, rappelant que l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre (BoE), Huw Pill, qui s'est montré plus prudent sur la désinflation, s'exprimera le 24 mai.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré le 9 mai que les réductions futures pourraient être plus importantes que celles prévues par les marchés, mais le lendemain, Huw Pill a déclaré qu'il ne serait pas judicieux de parier trop fortement sur une réduction des taux lors de la réunion de juin.

La semaine dernière, la responsable politique Megan Greene a déclaré que la BoE devrait attendre des preuves plus concluantes que les pressions inflationnistes deviennent moins tenaces avant de procéder à une réduction des taux.

La livre sterling a augmenté de 0,1 % pour atteindre 1,2715 $ ; elle a atteint 1,2725 $ la veille, son niveau le plus élevé depuis le 21 mars.

La livre a augmenté d'environ 2 % ce mois-ci, car le dollar américain a chuté en raison de la faiblesse des chiffres de la croissance et de l'inflation, alors que les données britanniques ont été plus fortes que prévu.

À long terme, "notre position générale à l'égard de la livre reste constructive, en particulier par rapport à l'euro", ont déclaré les analystes de Barclays dans leurs notes de recherche hebdomadaires.

"En effet, les retombées d'une réévaluation dovish de la BoE tendent à être limitées, la demande est résiliente et la perspective de liens plus étroits avec l'UE devrait déclencher un débouclage partiel, mais important, de la prime de Brexit de la livre après les prochaines élections générales au Royaume-Uni", ont-ils ajouté.