Les efforts occidentaux pour tenter de protéger le commerce maritime en Mer Rouge ne sont pas couronnés de succès, si l'on en juge par le nombre d'opérateurs qui passent leur chemin. Si l'on en juge aussi par l'évolution des prix, qui sont repartis en hausse depuis quelques semaines. Quelques mots aussi sur la moyenne d'âge des conseils d'administration européens, avec la complicité d'AlphaValue.

"Vivendi va mieux que bien"

Je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore de cette fameuse citation de Jean-Marie Messier au tournant du dernier millénaire, avant que Vivendi ne frôle la banqueroute. Les lignes qui suivent n'ont rien à voir avec la société désormais sous contrôle bolloréen, mais le titre me permet d'évoquer les déclarations de personnes qui n'ont que peu ou pas de maîtrise de ce qu'ils avancent. Depuis quelques semaines, plusieurs dirigeants de sociétés ont affirmé que la situation en Mer Rouge n'aura pas d'impact sur l'activité. Je commence par vous mettre deux graphiques pour montrer que, si, la situation va avoir un impact sur l'activité.

D'abord l'évolution de l'indice Freightos, qui mesure le prix moyen théorique d'un transport par conteneur de 40 pieds. Le prix a donc quasiment doublé depuis la fin décembre.

Mmmmh, on dirait bien qu'il ne se passe pas rien

Ensuite, une représentation un peu plus large contenue dans une publication récente de Bank of America, qui mesure les taux de fret (taux d'occupation des navires de transport) :

Mmmmh, on dirait bien qu'il ne se passe pas rien

Les remous dans la zone de Suez (et les basses-eaux à Panama) ont déjà des conséquences sur le commerce mondial. Shell vient d'annoncer suspendre ses livraisons via la Mer Rouge. Michelin prévoit des gels de production en Espagne pour la même raison. La semaine dernière, Tesla avait annoncé du chômage technique dans son usine de Berlin à cause des désordres causés par la Houthis dans les chaînes logistiques. Donc malgré tout notre respect, quand les patrons d'ABB, d'Ocado ou de Fedex déclarent que la situation ne pèsera pas sur leur activité, ils s'engagent probablement sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Ils auront eu raison uniquement si la crise cesse rapidement. Dans le cas contraire, on voit bien que les lignes peuvent bouger sur les coûts comme sur la disponibilité des approvisionnements.

L'âge du capitaine

L'arène politique n'est pas la seule à être frappée de gérontocratie. Quel est, selon vous, l'âge moyen des membres des conseils d'administration des grandes entreprises européennes ? La réponse est : 60 ans. Selon les données collectées par AlphaValue, l'âge n'a cessé de monter au cours des dernières années, hormis en 2022 parce que la proportion de femmes s'est accrue. Les administratrices sont en effet plus jeunes de quatre ans que les administrateurs, en moyenne. Elles occupent désormais 35% des postes.

En bleu, l'âge moyen des membres de CA, en rose, les jetons distribués, même si nous n'avons pas utilisé les données en l'occurrence (Source Alphavalue)

AlphaValue en profite pour poser la question centrale : le vieillissement des conseils d'administration a-t-il une importance ? La réponse est évidemment affirmative. "Les modèles économiques des entreprises évoluent plus rapidement que la capacité des conseils d'administration vieillissants à comprendre ce qui est en jeu", poursuit le bureau d'études. Par exemple, à mesure que l'IA se développe, "il serait utile d'avoir plus d'anciens directeurs techniques au sein des conseils d'administration que de camarades d'université", recommande AlphaValue. La sagesse est une chose, la capacité d'adaptation en est une autre, mais les deux peuvent aussi cohabiter, qui sait ?