Le dollar s'est consolidé face à ses principaux concurrents lundi, les participants au marché attendant les données sur l'inflation américaine pour évaluer les perspectives de réduction des taux d'intérêt cette année.

Après un rapport sur l'emploi américain plus faible que prévu en avril et l'annonce apparemment dovish de la politique de la Réserve fédérale au début du mois, les attentes ont augmenté pour des réductions de taux cette année.

Les marchés ont évalué à 61,2 % la probabilité d'un certain degré de réduction des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, avec environ 50 points de base de réduction au total attendus, selon l'outil FedWatch du CME.

Mais les commentaires des responsables de la Fed la semaine dernière ont été variés, les intervenants se demandant si les taux d'intérêt étaient suffisamment élevés. Une hausse des attentes des consommateurs en matière d'inflation, révélée par une enquête vendredi, pourrait compliquer davantage la conversation.

Les données récentes indiquant que l'économie ralentit, les investisseurs cherchent à confirmer le degré de rigidité de l'inflation.

Le marché aura une chance cette semaine, avec des relevés d'inflation sous la forme de l'indice des prix à la production (PPI) mardi, suivi de l'indice des prix à la consommation (CPI) mercredi.

"Pour que le dollar américain perde vraiment de sa valeur, les données à venir doivent indiquer une désinflation, et pas seulement des poches de faiblesse ici et là", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Si les données sur l'inflation augmentent à nouveau ce mois-ci, elles annuleront certainement le travail de la croissance plus faible et des chiffres de l'emploi légèrement plus faibles.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, est resté stable à 105,31, après avoir enregistré son premier gain hebdomadaire la semaine dernière, suite à deux semaines successives de baisse.

L'IPC de cette semaine sera crucial pour la décision du Federal Open Market Committee (FOMC) de commencer à assouplir les taux en septembre, a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Si l'IPC est élevé cette semaine, le FOMC devra encore publier quatre rapports mensuels sur l'IPC avant la réunion de septembre. Je ne pense pas que quatre lectures bénignes de l'IPC donneront au FOMC suffisamment de confiance pour commencer à réduire les taux en septembre."

Le président de la Fed, Jerome Powell, fera une apparition mardi lors d'une réunion de l'Association des banquiers étrangers à Amsterdam.

LA PEUR DE L'INTERVENTION

Alors que les marchés se tournent vers l'IPC américain cette semaine, le yen ne sera pas loin de l'esprit des traders, dans un contexte de risque continu d'intervention sur les devises de la part des autorités japonaises.

Face au yen, le dollar se maintient à 155,80, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 2 mai à 155,965.

Le dollar est remonté contre le yen après une baisse de 3% au début du mois, sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis début décembre 2022, après deux interventions présumées.

Ces pics de force du yen semblent avoir effrayé certains baissiers du yen, du moins pour l'instant.

Les données sur les contrats à terme sur le yen de la CFTC ont montré que les positions courtes non commerciales ont fortement diminué par rapport aux 179 919 contrats du 23 avril, qui étaient les plus nombreux depuis juin 2007. La monnaie a reçu un certain soutien lundi après que la Banque du Japon a envoyé un signal optimiste en réduisant le montant de son offre pour un segment d'obligations d'État japonaises dans la matinée asiatique.

L'euro a peu changé à 1,07695 $ alors que la zone euro se prépare à une lecture de l'inflation vendredi.

La livre sterling est restée stable à 1,2522 dollar.

Le yuan offshore chinois a reculé de 0,1% à 7,2414 tandis que le yuan onshore est tombé à son plus bas niveau depuis le 30 avril à 7,2385, les traders attendant l'annonce par les Etats-Unis de nouveaux droits de douane sur la Chine.

Dans le même temps, la banque centrale chinoise a déclaré au cours du week-end que les nouveaux prêts bancaires ont chuté plus que prévu en avril et que la croissance générale du crédit a atteint un niveau record.

Des données séparées ont montré samedi que les prix à la consommation chinois ont augmenté en avril, tandis que les prix à la production ont continué à baisser.

La banque centrale s'est engagée à soutenir la reprise économique.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,68 % pour atteindre 60 889,51 $.