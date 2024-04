Le parti d'opposition polonais PiS obtient le plus de voix aux élections locales

Le parti d'opposition nationaliste polonais Droit et Justice (PiS) a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections des conseils régionaux, mais la Coalition civique libérale (KO), le plus grand groupe de l'alliance au pouvoir, a pris le contrôle d'un plus grand nombre de conseils régionaux.

Le PiS a remporté le vote populaire avec 34,27 %, selon les résultats définitifs de la commission électorale, et contrôle désormais sept des 16 conseils régionaux. KO, le plus grand groupe de l'alliance au pouvoir, a obtenu 30,59 % des voix mais contrôle neuf conseils régionaux.