TOPS Hapag-Lloyd et AP Moller Maersk (+22% et +16%) : le secteur du transport maritime poursuit son réveil, après le trou d'air consécutif aux années dorées du covid. Les prix du fret maritime, sur la pente descendante depuis deux ans, se sont redressés à partir de l'automne. Les attaques de pirates houthis en Mer Rouge, loin de peser sur les actions du secteur, les ont relancées. En effet, les transporteurs sont contraints à des détours qui réduisent les capacités disponibles en mer, entraînant les prix en hausse. First Quantum Minerals (+18%) : le groupe minier canadien a fait l'objet d'une vive spéculation après les rumeurs d'intérêt de Barrick Gold, propagées par Bloomberg. Le titre FQM avait été lourdement affecté ces dernières semaines par la fermeture de sa principale mine, imposée par le Panama après d'importants mouvements sociaux. Barrick Gold aurait sondé plusieurs actionnaires du Canadien en vue de proposer une sortie par le haut. Babcock (+12%) : les valeurs de la défense ont réagi positivement cette semaine à une étude porteuse de JPMorgan. Pour la banque américaine, les tensions géopolitiques vont continuer cette année et les nations occidentales seront forcées d'accroître leurs dépenses d'armement, en particulier pour soutenir l'Ukraine et pour reconstituer leurs stocks. Une aubaine pour les contractants européens comme Rheinmetall, BAE Systems ou Babcock. Moderna (+9%) : le titre a connu une séance faste avec le relèvement de la recommandation du bureau d'études Oppenheimer de performance de marché à surperformance. L'analyste en charge du dossier estime que le laboratoire dispose de multiples catalyseurs sur les deux prochaines années. Oppenheimer pense que Moderna pourrait être à la tête de cinq produits commercialisés à l'horizon 2026. Leonardo (+8%) : le bureau d'études Bernstein a donné un sacré coup de pouce au groupe italien en relevant sa recommandation de performance de marché à surperformance, avec un objectif de cours porté de 15,50 EUR à 19,50 EUR. Un changement d'opinion qui a coïncidé avec l'appel du CEP de Leonardo, Roberto Cingolani, en faveur d'une rationalisation de l'industrie de la défense en Europe. FLOPS Atos (-12%) : les choses bougent pour l'ancienne gloire française de l'informatique, en difficultés depuis plusieurs mois. Le groupe a annoncé l'entrée en négociations exclusives avec Airbus, qui propose de racheter la totalité de la division BDS pour une valeur de 1,5 à 1,8 milliard d'euros, en valeur d'entreprise. Les discussions avec EPEI continuent, mais la pression monte, tandis que quatre administrateurs sont partis. Le groupe n'exclut pas le recours à une protection juridique si les pourparlers ne progressent pas suffisamment vite. Si les négociations avec Airbus sont une bonne nouvelle, la situation reste tendue et la valeur actionnariale résiduelle est plus incertaine que jamais. Evotec (-17%) : l'annonce du départ inattendu du PDG Werner Lanthaler a provoqué un afflux d'ordres à la vente des actions du groupe allemand. Malgré la confirmation des objectifs annuels et un nouveau partenariat stratégique avec l'entreprise de biotechnologie utilisant l'intelligence artificielle Owkin, les actions ont décroché. Lanthaler a annoncé qu'il n'ira pas jusqu'au terme de son mandat en 2026, à cause d'un exercice 2023 éprouvant, a-t-il concédé. Rémy Cointreau (-19%) : les actions des fabricants de spiritueux européens ont chuté après le lancement d'une enquête anti-dumping par la Chine sur le brandy importé de l'Union européenne. Cette mesure fait suite à une plainte de l'Association des boissons alcoolisées de Chine. Un signal négatif pour les vendeurs de cognac comme Rémy Cointreau ou Pernod Ricard, voire LVMH. Casino (-22%) : encore une semaine difficile pour le distributeur français en pleine déroute. Selon le cabinet indépendant mandaté par Casino pour juger de l'équité du plan de sauvetage pour les actionnaires, Casino vaut 0. Post-plan de restructuration, le titre vaudrait entre 0,04 et 0,13 EUR, toutes choses égales par ailleurs. Les cours actuels semblent donc intégrer un scénario de redressement optimiste pour l'avenir. L'intersyndicale de Casino a par ailleurs indiqué que dans le cadre du plan de cession des hypermarchés et des supermarchés du groupe, le tiers des magasins concernés tombera dans l'escarcelle d'Auchan et les autres dans celle d'Intermarché. JD Sports Fashion (-28%) : mauvaise surprise sous le sapin pour les actionnaires. Le détaillant britannique a réduit ses prévisions après des ventes inférieures aux attentes avant Noël. La société a attribué les faibles ventes à des conditions météorologiques inhabituelles et à des dépenses de consommation plus faibles que d'habitude.