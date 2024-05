L'Union européenne devrait suivre l'exemple des États-Unis et protéger son industrie en imposant des droits de douane sur les produits chinois, a déclaré samedi le ministre italien de l'industrie, Adolfo Urso.

Le président américain Joe Biden a dévoilé ce mois-ci de fortes augmentations des droits de douane sur toute une série d'importations chinoises, notamment des batteries de véhicules électriques, des puces informatiques et des produits médicaux.

M. Biden maintiendra les droits de douane mis en place par son prédécesseur républicain Donald Trump et en augmentera d'autres, notamment en quadruplant les droits de douane sur les véhicules électriques, qui passeront à plus de 100 %, et en doublant les droits de douane sur les semi-conducteurs, qui passeront à 50 %.

"Des droits de douane beaucoup plus élevés sur les produits chinois sont inévitables si nous ne voulons pas que l'industrie européenne soit anéantie", a déclaré M. Urso, membre du parti de droite Frères d'Italie, lors d'une conférence d'affaires.

S'exprimant sur le secteur automobile en particulier, M. Urso a déclaré que la forte augmentation des droits de douane américains pourrait amener la Chine à orienter ses exportations vers l'Europe, ce qui nuirait à l'industrie de l'Union européenne.

M. Urso a appelé à une politique industrielle plus forte de la part de l'Union européenne à l'approche des élections du Parlement européen qui auront lieu le mois prochain. (Rapport de Francesca Landini)