Les cours du soja à Chicago ont peu varié vendredi, le marché étant en passe d'enregistrer une troisième baisse hebdomadaire, les pluies nécessaires au Brésil et les prévisions d'un temps plus humide ayant apaisé les craintes de pertes de rendement.

Le maïs s'est raffermi, mais les prix sont en passe de terminer la première semaine de 2024 en territoire négatif, tandis que le blé est resté pratiquement inchangé, après avoir perdu plus de 2 % cette semaine.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) est en baisse de 2,3 % cette semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin septembre. Le maïs a perdu près de 1 % cette semaine, tandis que le blé est en baisse de 2,3 %.

* Le soja était inchangé à 12,67-1/2 dollars le boisseau, à 01h23 GMT vendredi, le maïs était stable à 4,66-1/2 dollars le boisseau et le blé en baisse d'un quart de cent à 6,13-1/4 dollars le boisseau.

* Les pluies tombées ces derniers temps dans les régions productrices d'oléagineux du Brésil ont réduit les inquiétudes concernant les pertes de récoltes dans le plus grand exportateur de soja au monde.

* La stabilisation des rendements en Amérique du Sud pourrait empêcher les acheteurs sur le marché mondial de transférer les exportations du Brésil vers les États-Unis.

* Plus tard dans la journée de vendredi, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) devrait publier les données sur les ventes à l'exportation de céréales et de soja pour la semaine qui s'est achevée le 28 décembre.

* Le marché attend également que l'USDA publie les rapports trimestriels sur les stocks de céréales et les rapports mensuels sur l'offre et la demande le 12 janvier.

* L'Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré que la production hebdomadaire d'éthanol à base de maïs avait chuté la semaine dernière à 1,049 million de barils par jour, en recul par rapport à son niveau le plus élevé depuis deux ans. Les stocks ont augmenté à 23,579 millions de barils, le plus haut niveau depuis avril.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja et l'huile de soja sur le CBOT jeudi, selon les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de blé et de maïs sur le CBOT.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les obligations ont été vendues et les marchés boursiers mondiaux n'ont pas réussi à se débarrasser de la déprime du Nouvel An jeudi, après que les données sur le chômage américain aient indiqué un marché du travail résistant, tempérant les attentes de réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2024.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 UK Halifax House Prices MM, YY Dec 0930 UK All-Sector PMI Dec 1000 EU HICP Flash YY Dec 1000 EU HICP-X F, E, A&T Flash YY, MM Dec 1330 US Non-Farm Payrolls Dec 1330 US Unemployment Rate Dec 1500 US Factory Orders MM Nov 1500 US ISM N-Mfg PMI Dec