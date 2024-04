Le prix du zinc à Londres s'apprêtait mardi à enregistrer sa meilleure progression mensuelle depuis 2006, sous l'effet d'une pénurie de matières premières et de l'afflux de fonds dans le secteur des métaux de base.

Le zinc à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,1% à 2 940,50 dollars la tonne métrique à 0535 GMT. Mais sur une base mensuelle, le contrat a augmenté de 20,6 %, ce qui représente le meilleur gain depuis octobre 2006.

Le contrat de zinc de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a augmenté de 2,4% à 23 410 yuans (3 232,09 $) la tonne, après avoir atteint 23 715 yuans plus tôt dans la session, le plus haut depuis décembre 2022. Il a augmenté de 11,9% sur une base mensuelle.

"Le zinc a une histoire très similaire à celle du cuivre dans le sens où les fonderies manquent de matières premières", a déclaré un trader, ajoutant qu'il y avait également des activités de couverture à court terme une fois que le zinc LME a brisé un niveau de résistance fort de 2 675 $.

Les frais de traitement en Chine pour le concentré de zinc, la matière première dans la fabrication du zinc raffiné, sont tombés à 3 200 yuans la tonne, le plus bas depuis au moins 2013 et en baisse de 33% en glissement annuel, selon les données de SMM, ce qui indique une pénurie de la matière. < SMM-ZNCONC-DOM>

"Les métaux de base évoluent davantage en termes d'achat d'indices, et se seraient légèrement écartés des fondamentaux", a déclaré le négociant.

Les activités manufacturières de la Chine ont augmenté en avril, mais à un rythme plus lent qu'en mars. Le secteur consomme une grande quantité de métaux de base.

Ces dernières semaines, les métaux de base ont bénéficié d'un afflux de fonds d'investissement cherchant à se protéger contre l'inflation et misant sur une amélioration de la croissance économique et des perspectives de demande de métaux à long terme dans les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques.

Le cuivre du LME a augmenté de 0,1 % à 10 145 dollars la tonne, le nickel a progressé de 0,4 % à 19 225 dollars, l'étain a augmenté de 0,1 % à 32 600 dollars, tandis que l'aluminium a reculé de 0,4 % à 2 580 dollars et le plomb a baissé de 0,1 % à 2 228 dollars.

Le cuivre du SHFE a augmenté de 1,4 % à 81 850 yuans la tonne, le plomb a augmenté de 0,3 % à 17 295 yuans, l'étain a augmenté de 0,1 % à 259 710 yuans, tandis que l'aluminium a baissé de 0,6 % à 20 505 yuans et le nickel a baissé de 0,5 % à 142 770 yuans.

Sur une base mensuelle, le cuivre du LME a augmenté de 14,3 % et le cuivre du SHFE a augmenté de 12,7 %, les deux étant établis pour le meilleur mois depuis février 2021.

(1 $ = 7,2430 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)