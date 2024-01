Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

CMC Markets (+22%) : la société de trading en ligne a révisé à la hausse ses prévisions de revenus opérationnels pour l’année, les portant entre 290 et 310 millions de livres sterling contre une fourchette précédente de 250 à 280 millions de livres sterling. Cette révision est due à une performance solide au troisième trimestre, stimulée par une amélioration des conditions de marché et une contribution accrue de l'activité institutionnelle.

Carl Zeiss Meditec (+3,6%) : UBS a relevé sa recommandation neutre à acheter et a augmenté son objectif de cours de 89 à 125 euros. L'analyste estime que l'entreprise offre l'une des meilleures histoires de croissance du secteur et que l'acquisition de Dorc pourrait apporter plus de potentiel de résultats que ce qui est actuellement intégré par le marché.

Stef (+2,7%) : le groupe de prestations de transport et de services logistiques a finalisé l'acquisition de Bakker Logistiek aux Pays-Bas après avoir reçu l'aval des autorités de la concurrence néerlandaises. Bakker Logistiek, l'une des plus grandes entreprises de transport sous température, emploie 1 400 personnes et génère un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros.

Plus500 (+5%) : l’entreprise qui exploite une plateforme de négociation en ligne a annoncé que ses résultats pour l'année 2023 seraient significativement meilleurs que les attentes du marché avec des revenus estimés à environ 725 millions de dollars et un EBITDA d'environ 340 millions de dollars. La société a également fait état de progrès opérationnels et stratégiques, notamment l'expansion de ses activités aux États-Unis et au Japon, ainsi que l'obtention de licences réglementaires aux Émirats arabes unis et aux Bahamas.

En baisse

Gecina (-3%) : Morgan Stanley abaisse sa recommandation à sous-pondérer contre pondération en ligne. L’objectif de cours est abaissé à 90€ contre 95€ précédemment. D’autres valeurs reculent suite à des recommandations d’analystes : QT Group (-5,5%), Umicore (-3,2%), Galp Energia (-4,2%).

Shell (-2%) : La compagnie pétrolière a annoncé des dépréciations d'actifs significatives pour le quatrième trimestre, estimées entre 2,5 et 4,5 milliards de dollars. Ces dépréciations sont principalement liées à des choix de portefeuille, notamment la tentative de vente de ses actifs chimiques à Singapour. En outre, Shell s'attend à une charge de 900 millions de dollars liée aux permis d'émissions en Allemagne et aux États-Unis. Par ailleurs, le secteur du pétrole voit les prix du pétrole être tirés vers le bas. La demande est en baisse. TotalEnergies perd 1,5%, BP 1,1%, Equinor 3,3%, etc.