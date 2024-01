Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade se sont effondrés vendredi, s'acheminant vers une troisième baisse hebdomadaire après que des pluies bien nécessaires aient frappé les zones de culture sèches du Brésil.

Les contrats à terme sur le maïs se sont également affaiblis. Les prix du blé ont progressé mais sont en passe de terminer la première semaine de 2024 en territoire négatif.

Le recul des prix à terme du soja s'explique par le fait que les pluies ont réduit les inquiétudes concernant les pertes de récoltes dans le plus grand exportateur mondial d'oléagineux. La stabilisation des rendements pourrait empêcher les acheteurs de soja de transférer les exportations du Brésil vers les États-Unis, alors que les deux pays sont en concurrence pour les ventes sur le marché mondial.

Depuis le début de la semaine, les contrats à terme sur le soja ont baissé d'environ 2,9 %, tandis que le maïs a reculé d'environ 1,9 % et le blé a perdu 1,8 % au CBOT.

"Les prix ont baissé cette semaine au retour des vacances", a déclaré Sherman Newlin, agriculteur de l'Illinois et analyste chez Risk Management Commodities. "C'est dû à toutes les pluies qui se sont abattues sur l'Amérique du Sud.

Les contrats à terme CBOT les plus actifs sur le soja en mars étaient en baisse de 7 cents à 12,60-1/2 dollars le boisseau à 10 h 50 CST (1650 GMT) après avoir atteint leur prix le plus bas depuis le 15 juin.

Les contrats à terme sur le maïs de mars étaient en baisse de 4 cents à 4,62-1/2 le boisseau et se négociaient près d'un plancher de contrat de 4,61-3/4 qui avait été atteint mercredi. Le blé de mars a gagné 2-1/2 cents à 6,16 dollars le boisseau après avoir atteint jeudi son prix le plus bas depuis le 1er décembre.

Les négociants en céréales attendent que le ministère américain de l'agriculture publie le 12 janvier ses rapports trimestriels sur les stocks de céréales et ses rapports mensuels sur l'offre et la demande. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que l'USDA revoie à la baisse ses estimations concernant la récolte de soja au Brésil.

La société de conseil en agroalimentaire Safras & Mercado a abaissé ses prévisions pour la récolte brésilienne de 158,23 millions de tonnes à 151,36 millions de tonnes.

L'USDA a indiqué vendredi que les ventes à l'exportation de soja américain 2023/24 au cours de la semaine achevée le 28 décembre s'élevaient à 201 600 tonnes métriques, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une fourchette de 500 000 à 1 300 000 tonnes. Les ventes hebdomadaires de maïs et de blé aux États-Unis ont également été inférieures aux attentes. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour et de Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction de Sonia Cheema, Mark Potter et David Gregorio)