Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont terminé en demi-teinte jeudi, les inquiétudes renouvelées concernant les inondations importantes dans le sud du Brésil ayant compensé les données indiquant une baisse de la demande de soja de la part des transformateurs américains, selon les analystes.

Le maïs et le blé ont quant à eux reculé en raison de chiffres décevants concernant les ventes à l'exportation aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le soja ont été stimulés par les inquiétudes concernant les pertes de production dans le Rio Grande do Sul au Brésil, suite aux inondations massives dans l'État, a déclaré Jim McCormick, cofondateur d'AgMarket.net.

La question "semblait avoir été reléguée au second plan", a déclaré M. McCormick, mais "elle semble revenir sur le devant de la scène".

La faiblesse de la demande intérieure a pesé sur le marché. Mercredi, la National Oilseed Processors Association a déclaré que les triturations de soja aux États-Unis avaient chuté à 166,0 millions de boisseaux en avril, soit un niveau inférieur à toutes les estimations commerciales.

Le contrat de soja de juillet sur le Chicago Board of Trade s'est établi en hausse de 2-3/4 cents à 12,16-1/4 dollars le boisseau. Les contrats de nouvelles récoltes étaient tous en baisse.

Le contrat CBOT pour le blé de juillet a perdu 2 1/2 cents à 6,63-1/4 dollars le boisseau, tandis que le contrat pour le maïs de juillet a perdu 5 1/2 cents à 4,57 dollars le boisseau.

Le blé s'est heurté à une résistance technique après avoir atteint des sommets de 10 mois cette semaine en raison des mauvaises conditions météorologiques en Russie, principal exportateur, a indiqué M. McCormick.

Le ministère russe de l'agriculture a déclaré que le gel avait tué environ 1 % de la production totale du pays.

La tournée annuelle du Wheat Quality Council pour le blé du Kansas a estimé le potentiel de rendement du blé du Kansas à 46,5 boisseaux par acre (bpa) après avoir exploré 449 champs pendant trois jours. Ce chiffre est le plus élevé depuis 2021 et se situe au-dessus de la moyenne quinquennale de la tournée de 42,4 bpa entre 2018 et 2023.

Le ministère américain de l'Agriculture a signalé des ventes à l'exportation de blé américain de la nouvelle récolte de 304 300 tonnes métriques et de maïs américain de l'ancienne récolte de 742 200 tonnes métriques la semaine dernière, toutes deux proches de la limite inférieure des attentes commerciales.

Les ventes à l'exportation hebdomadaires de soja américain de l'ancienne récolte se sont élevées à 265 700 tonnes métriques, en deçà des attentes du marché.