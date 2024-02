Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Les volumes de transactions en Asie seront plus faibles que d'habitude vendredi, les investisseurs se détendant pour le Nouvel An chinois et d'autres congés régionaux. Les chiffres du crédit et des prêts chinois pourraient être les principaux facteurs de fluctuation du marché.

Le dollar australien pourrait évoluer en fonction du témoignage de Michele Bullock, gouverneur de la Banque de réserve d'Australie, devant le Parlement, bien qu'elle doive peut-être aller au-delà de ce qu'elle a dit mardi après que les taux d'intérêt ont été maintenus à 4,35 %, leur plus haut niveau depuis 12 ans.

Les investisseurs chercheront à terminer la semaine sur une note positive - à moins d'une baisse de 0,7 % ou plus vendredi, l'indice des actions MSCI Asie hors Japon enregistrera son troisième gain hebdomadaire consécutif pour la première fois depuis juin de l'année dernière.

Le Nikkei japonais a fait un bond de 2 % jeudi et s'approche à nouveau d'un nouveau sommet de 34 ans.

Vendredi, le S&P 500 a atteint le niveau des 5000 points pour la première fois, bien que les rendements obligataires aient augmenté et qu'un autre responsable de la Fed ait appelé à la patience quant aux attentes de réduction des taux - le calendrier de la première décision de la Fed se rapproche lentement de juin, au lieu de mai.

Le calendrier économique asiatique de vendredi est peu chargé. Il n'y a pas de données majeures prévues, bien qu'il y ait une possibilité que Pékin publie les chiffres du crédit et des prêts pour le mois de janvier.

Les actions chinoises abordent les fêtes de fin d'année sur une base beaucoup plus solide qu'il y a une semaine. Elles ont bondi de 5 % cette semaine, enregistrant leur meilleure semaine depuis plus d'un an, grâce à l'optimisme suscité par les efforts de Pékin pour soutenir les prix des actifs.

Mais il ne s'agit peut-être que d'un rebond à court terme qui s'explique davantage par un positionnement tendu et des indicateurs de momentum survendus que par une amélioration plus profonde des fondamentaux de l'économie ou du marché.

Les détracteurs de la Chine souligneront que ce rebond part d'un niveau très bas - le plus bas depuis cinq ans, pour être précis - et qu'il y a seulement une semaine, les principaux indices avaient chuté de pas moins de 6 %. Les prix sont revenus à leur niveau d'il y a quelques jours.

En ce qui concerne les fondamentaux économiques, les derniers chiffres de l'inflation publiés jeudi par Pékin suggèrent qu'une amélioration définitive est encore loin d'être acquise.

Les prix à la consommation ont baissé de 0,8 % en janvier, le rythme le plus rapide depuis 2009 et bien en deçà de la baisse de 0,5 % attendue par les économistes. Cela ne manquera pas d'accroître la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils fassent plus d'efforts afin de relancer une économie qui manque de confiance et de repousser les forces de la déflation qui ne cessent de s'intensifier.

Si l'on en croit la réaction des marchés cette semaine, les investisseurs parient sur le fait que les autorités céderont à cette pression.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Le gouverneur de la RBA, M. Bullock, témoigne devant le Parlement.

- Prêts et crédits en Chine (janvier *possible)

- Inflation en Allemagne (janvier, final)