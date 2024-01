Les contrats à terme sur le soja américain ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine vendredi et le maïs a perdu plus de 1%, les opérateurs se concentrant sur les perspectives d'amélioration des récoltes en Amérique du Sud, selon les analystes.

Le blé a chuté d'environ 2 % en raison de prises de bénéfices et du ralentissement des exportations mondiales.

A 12:53 CST (1853 GMT), le soja de mars du Chicago Board of Trade était en baisse de 13 cents à 12,10 dollars le boisseau après avoir chuté à 12,08-1/2 dollars, le plus bas niveau du contrat depuis le 18 janvier.

Le maïs de mars du CBOT était en baisse de 5-3/4 cents à 4,46 $ le boisseau et le blé de mars était en baisse de 13 cents à 5,99-1/4 $ le boisseau.

Les perspectives d'importantes récoltes de soja et de maïs en Argentine et l'optimisme quant à la récolte brésilienne ont donné le ton. Jeudi, la Bourse des céréales de Buenos Aires

a revu à la hausse ses estimations

de la récolte de soja en Argentine à 52,5 millions de tonnes métriques, soit une hausse d'environ 1 % par rapport à sa prévision précédente, et a fixé la récolte à 56,5 millions de tonnes, soit une hausse de près de 3 %.

Compte tenu des prévisions météorologiques qui annoncent des pluies bienvenues en Argentine au début du mois prochain après une période de sécheresse, "je pense que vous verrez des augmentations plus importantes à l'avenir", a déclaré Mark Soderberg, analyste de marché chez ADM Investor Services.

La chute des prix au comptant du soja brésilien a ajouté à la pression. "Vous constatez de fortes baisses des niveaux de base du soja au Brésil alors que la confiance dans leur récolte augmente, ce qui rend le soja américain moins compétitif", a déclaré M. Soderberg.

Les contrats à terme sur le blé du CBOT ont reculé après que le contrat de mars, le plus actif, ait augmenté au cours de six des sept dernières séances, soutenu par des achats techniques et des couvertures de positions courtes. La hausse semble avoir refroidi la demande internationale d'exportation de blé après une vague d'achats au milieu du mois.

"Il y a eu très peu d'échanges internationaux cette semaine suite à la récente augmentation des prix (à terme) du blé. Nous nous sommes donc repliés", a déclaré M. Soderberg.

Entre-temps, l'humidité du sol s'est améliorée dans les plaines américaines et le Midwest. Le ministère américain de l'agriculture a déclaré que 22 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis se trouvaient dans une zone de sécheresse au 23 janvier, contre 27 % la semaine précédente et 59 % il y a un an.