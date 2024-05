Zurich (awp) - Six Digital Exchange (SDX) anticipe que les émissions d'actifs numériques sur sa structure d'échanges dépasseront sous peu la barre du milliard de francs suisses, a annoncé mardi la plateforme dédiée aux actifs numériques du fournisseur de services financiers et exploitant de la Bourse suisse Six.

"Les obligations numériques émises à ce jour restent ouvertes à l'ensemble des investisseurs puisqu'elles sont cotées, négociées et réglées à la fois sur une Bourse numérique réglementée et sur des infrastructures de marché traditionnelles", a souligné le directeur de SDX, David Newns, cité dans un communiqué.

Six Digital Exchange propose notamment l'émission d'obligations et d'actions numériques et le règlements en monnaie numérique de gros de banque centrale (CBDC)

