Shiseido, géant des cosmétiques, sélectionne Panaya et Worksoft pour améliorer le déploiement mondial de S/4 HANA

HACKENSACK, New Jersey et ADDISON, Texas, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Panaya, leader de l'industrie pour les solutions de gestion du changement et des tests SAP S4/HANA, et Worksoft, le premier fournisseur de solutions d'automatisation d'entreprise de bout en bout pour les applications prêtes à l'emploi, ont annoncé aujourd'hui que leur solution commune a été sélectionnée par Shiseido, l'un des plus grands fabricants de cosmétiques au monde, pour accélérer son implémentation de SAP S/4 HANA, et en réduire le risque dans le cadre de sa stratégie mondiale unifiée de commerce électronique. Le géant des cosmétiques Shiseido a choisi Panaya et la solution entièrement intégrée de Worksoft, qui offre une découverte et des tests de processus automatisés à la pointe du marché, une analyse d'impact et une gestion des tests pour pérenniser et accélérer sa migration vers S/4HANA avec un retour sur investissement considérablement plus élevé que les autres solutions de test de premier plan envisagées par la société. La solution de Panaya et Worksoft relie de manière transparente les modifications aux tests automatisés des processus commerciaux, entraînant une réduction allant jusqu'à 99 % du risque de défaut, une réduction de 98 % de la portée des tests et une réduction de 85 % du délai de test.



La mise en œuvre de la solution conjointe de Panaya et Worksoft s'aligne sur les objectifs du programme mondial de transformation des entreprises de Shiseido, connu sous le nom de programme FOCUS (« First One Connected & Unified Shiseido »), une initiative de transformation numérique visant à centraliser la gestion des opérations et des normes informatiques mondiales dans les 38 pays où les entreprises sont présentes afin de stimuler la croissance à l'ère post-numérique en mettant l'accent sur des expériences client supérieures.

« La capacité à changer et à adapter nos systèmes informatiques avec une vitesse maximale est devenue impérative pour suivre le rythme d'un marché en constante évolution et modifier les demandes des consommateurs en matière d'expériences numériques. Dotée d'une expertise approfondie en SAP et d'une fonctionnalité supérieure, la solution conjointe de Panaya et de Worksoft est idéale pour notre programme FOCUS afin de nous aider à analyser nos changements, à obtenir des rapports en temps réel et à accélérer et automatiser nos tests », a déclaré Venkatesh Somasundaram, responsable mondial des solutions commerciales du programme FOCUS chez Shiseido. « La solution nous permet d'accélérer la transformation tout en maintenant la qualité supérieure que nos clients attendent de Shiseido. Au vu de notre relation qui date de six ans avec Panaya et après avoir évalué d'autres outils de test de premier plan, la solution entièrement intégrée de Worksoft et Panaya a été le choix évident pour associer la rapidité de notre programme tout en gardant les risques de déploiement sous contrôle. »

« Panaya et Worksoft ont joué un rôle clé dans l'accélération de notre automatisation des tests alors que nous migrons vers une plateforme informatique mondiale unique à Shiseido, dans le cadre du programme FOCUS », a ajouté Francois Keet, vice-président de la transformation commerciale chez Shiseido.

« Nous sommes ravis de continuer à aider les multinationales comme Shiseido à garder une longueur d'avance sur leur déploiement de SAP S4/HANA », a déclaré Zinette Ezra, directrice des produits chez Panaya. « Avec tant de données inconnues dans un projet de migration S/4HANA, s'assurer qu'aucun défaut n'est constaté lors de la mise en service tout en optimisant les coûts et la qualité peut rendre un projet difficile beaucoup plus facile », a-t-elle conclu.

« La gestion du changement de Panaya combiné à notre automatisation de la connectivité fournit le moyen le plus robuste et le plus efficace de l'industrie pour les entreprises de réaliser des changements infaillibles et d'éliminer les risques dans des projets de transformation numérique majeurs tels que S/4HANA », a déclaré Shoeb Javed, directeur des produits et de la stratégie chez Worksoft. « Avec la solution conjointe en place, Shiseido a la capacité d'analyser les changements, d'obtenir des rapports en temps réel et d'automatiser les tests, au rythme de l'innovation que ses stratégies avant-gardistes exigent. »

À propos de Shiseido

Fondée en 1872, Shiseido est une société multinationale japonaise de soins personnels, et l'une des plus anciennes sociétés cosmétiques au monde. Opérant dans plus de 120 pays et régions, avec plus de 33 000 employés dans le monde entier, Shiseido est la cinquième plus grande société de cosmétiques au monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.shiseido.com .

À propos de Panaya

Panaya permet aux organisations d'accélérer le changement des applications et d'offrir continuellement des innovations avec sa plateforme de gestion du changement. Panaya, partenaire certifié SAP, fournit des solutions de mise à disposition et de test d'applications basées sur le cloud afin d'assurer la collaboration entre l'entreprise et l'informatique. Offrant une agilité d'entreprise avec une vitesse de sortie plus rapide et une qualité sans compromis, Panaya offre une expérience utilisateur optimisée avec une visibilité de bout en bout du cycle de vie des applications. Depuis 2008, 3 000 entreprises dans 62 pays, dont un tiers des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, utilisent Panaya pour apporter des changements de qualité rapides aux applications de planification des ressources et de gestion des ressources des entreprises. Pour tout complément d'information, veuillez contacter Panaya à l'adresse marketing@panaya.com ou consulter le site www.panaya.com . Pour toute demande des médias, veuillez contacter Dana Averbouch, daverbouch@panaya.com .

À propos de Worksoft