L'Administration nationale de l'espace de la Chine (CNSA) a déclaré vendredi que le lancement d'un satellite relais clé avait été un "succès complet" et qu'il servirait de pont de communication pour les futures missions de la sonde lunaire dans les années à venir, ont rapporté les médias d'État.

La Chine a lancé le 20 mars le satellite Queqiao-2, nommé d'après un pont mythologique fait de pies, et deux satellites miniatures, Tiandu-1 et Tiandu-2.

Queqiao-2 servira de pont de communication entre les opérations terrestres et les futures missions de la sonde lunaire sur la face cachée de la lune jusqu'en 2030 au moins.

La face proche de la lune fait toujours face à la terre. Cela signifie que les transferts de données depuis la face cachée sont impossibles car il n'y a pas de ligne de visée directe.

Xiong Liang, chercheur et développeur de Queqiao-2, a décrit le satellite comme "l'interrupteur principal" de toute la quatrième phase des missions lunaires, selon la télévision d'État CCTV.

"Ce n'est que lorsque l'interrupteur principal est enclenché que toutes les communications peuvent démarrer", a déclaré M. Xiong.

Queqiao-2 sera en orbite autour de la lune et relaiera les signaux en provenance et à destination de la mission Chang'e-6, dont le lancement est prévu pour le mois de mai. La sonde robotisée Chang'e-6 cherchera à récupérer des échantillons d'un ancien bassin, acquérant ainsi pour la première fois des matériaux lunaires de la face cachée de la lune.

Queqiao-2 servira également de plateforme de relais pour la mission lunaire Chang'e-7 en 2026 et la mission Chang'e-8 en 2028.

Les fonctions et les performances de Queqiao-2 répondent aux exigences de la mission et il sera en mesure de fournir des services de communication de relais pour les projets d'exploration lunaire de la Chine et les futures missions lunaires de la Chine et d'autres pays, a déclaré la CNSA, selon CCTV.

Queqiao-2 est entré dans son orbite elliptique cible le 2 avril après une correction à mi-parcours, un freinage proche de la lune et une manœuvre orbitale autour de la lune, a indiqué la CNSA.

Le satellite a réussi à communiquer avec Chang'e 4, qui a été le premier engin spatial à effectuer un atterrissage en douceur sur la face cachée de la lune et qui poursuit sa mission d'exploration. Il a également communiqué avec la sonde Chang'e-6 alors qu'elle était encore au sol au début du mois.

Le lancement réussi de Queqiao-2 intervient après l'échec du lancement d'un autre engin spatial lunaire, les satellites DRO-A/B, qui devait entrer sur l'orbite rétrograde lointaine (DRO) de la lune.

La Chine n'a pas communiqué d'informations sur la possibilité de récupérer les satellites.