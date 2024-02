Istanbul (awp/afp) - L'inflation en Turquie est restée stable en janvier à 64,8% sur un an, selon les données officielles publiées lundi, mais la hausse des prix sur un mois est la plus forte depuis août.

Quoique comparable au taux d'inflation annuel enregistré en décembre (64,7%), la hausse des prix à la consommation sur le seul mois de janvier a atteint 6,7% - contre 2,9% en décembre 2023.

Ces chiffres officiels sont contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), qui estiment que la hausse réelle des prix atteint 129,1% en glissement annuel.

Malgré les hausses régulières des salaires et des pensions de retraite, l'inflation demeure un sujet brûlant en Turquie, à deux mois d'élections municipales que le président Recep Tayyip Erdogan - réélu fin mai pour un troisième mandat - souhaite remporter à Ankara et Istanbul, les deux plus grandes villes du pays, passées aux mains de l'opposition en 2019.

La Banque centrale turque, qui a relevé son taux directeur de 8,5% à 45% depuis juin pour tenter d'endiguer l'inflation, a estimé fin janvier que "le niveau de resserrement monétaire requis pour établir la désinflation a été atteint".

La gouverneure de la Banque centrale de Turquie, Hafize Gaye Erkan, en poste depuis moins d'un an, a annoncé vendredi sa démission dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux, à la suite d'accusations impliquant sa famille - qu'elle a démenties.

Elle a dans la foulée été remplacée par le vice-gouverneur, l'ancien économiste d'Amazon Fatih Karahan, né en 1982.

afp/al