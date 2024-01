KYIV, 7 janvier (Reuters) - Une zone résidentielle de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, a échappé dimanche à une nouvelle attaque de missile russe, a annoncé le maire, Ihor Terekhov, dans un message sur l'application Telegram.

"Il a atterri près de maisons d'habitation privées dans l'un des quartiers de la ville. Les informations préliminaires ne font état d'aucun dommage ou victime", a-t-il écrit, sans préciser s'il s'agissait d'un seul missile ou d'une attaque plus massive.

Dans un message précédent, l'édile signalait plusieurs explosions à Kharkiv.

Selon Oleh Syniehubov, le gouverneur régional de Kharkiv, des missiles russes S-300 ont visé la ville à deux reprises ainsi que la commune voisine de Vovchansk, et aucune victime n'a été signalée.

Kharkiv et Vovchansk sont proches de la frontière, non loin de Belgorod en Russie. Moscou a promis de riposter aux récentes attaques de missiles ukrainiens contre la ville. (Reportage Oleksandr Kozhukhar à Kyiv et Elaine Monaghan à Washington ; Version française Elizabeth Pineau)