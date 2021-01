Une année record en 2020 pour Kia Canada

La confiance des clients canadiens et québécois envers Kia Canada se renforce, grâce à des produits, services et expériences de conduite innovants



Au Québec, Kia Canada termine l’année 2020 avec une hausse des ventes de 4 % par rapport à 2019, malgré un marché en baisse

Au Canada tout comme au Québec, Kia Canada a enregistré huit mois records par rapport à l’année précédente (janvier, février, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre)

Le mois d’août 2020 a pulvérisé tous les records de Kia au Canada, enregistrant des niveaux de vente jamais atteints depuis son arrivée au pays, il y a vingt ans

Au Québec, les véhicules les plus vendus en 2020 incluaient le tout nouveau Seltos, la Forte et le Sportage

En 2020, les ventes de Kia au Canada ont totalisé 72 452 unités, dont 25 612 au Québec



MISSISSAUGA, Ontario, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à une année 2020 pleine de défis et à un marché de l’automobile en grande difficulté, Kia Canada a décidé d’écouter les consommateurs attentivement et de s’adapter plus que jamais. Pour réussir le pari d’enregistrer une hausse de 4 % en 2020 au Québec, Kia a mis en œuvre plusieurs promotions de soutien comme « Kia est là pour vous ». Avec Mélissa Désormeaux-Poulin comme porte-parole de la marque, les campagnes de communications et marketing implantées par Kia Canada, en collaboration avec son réseau de concessionnaires, étaient personnalisées pour les québécois. Kia attribue également cette année record aux exigences des Canadiens qui recherchaient des véhicules primés, dotés de technologies innovantes et ne faisant aucun compromis sur la qualité. Kia a d’ailleurs a obtenu la première place dans l’étude sur la qualité initiale de J.D. Power aux États-Unis, pour la sixième année consécutive.

« Cette année, les Canadiens recherchaient à la fois des véhicules qui répondaient à leurs besoins et des véhicules sur lesquels ils pouvaient compter en termes de qualité et de sécurité, et nous sommes heureux d’avoir pu satisfaire ces deux exigences, » affirme M. Elias El-Achhab, chef des opérations chez Kia Canada. « Nous sommes reconnaissants pour l’année incroyable que nous avons eue en 2020 et pensons poursuivre sur cette lancée en 2021, avec l’arrivée du tout nouveau Sorento redessiné, en route dès maintenant vers nos concessions, » ajoute-t-il.

Réactifs face à la situation et adapté au marché québécois

Kia Canada a mené plusieurs promotions en 2020, incluant l’incitatif « Kia est là pour vous » de mai à août. Dans le cadre de cette campagne, Kia payait, plutôt que différait, les six premières mensualités d’un prêt et les trois premières mensualités d’une location sur la plupart de ses modèles les plus populaires. Le constructeur a également soutenu ses clients en offrant un crédit au personnel soignant, ainsi qu’un soutien financier et une garantie prolongée.

Au Québec, la planification médiatique a été synchronisée pour débuter dès la fin du premier confinement en mai, au moment même où les concessions rouvraient leurs portes. Pendant le confinement, Kia Canada a lancé le nouveau Seltos avec une publicité mettant en vedette la chanson Bad Guy de Billie Eilish. La vidéo est devenue la plus populaire au pays, avec plus d’un milliard de vues sur YouTube.

Kia Canada et son réseau de concessionnaires se sont aussi associés aux organismes de Banques alimentaires Canada et Moisson au Québec pour créer « Le pouvoir d’aider » en réponse à la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de cette initiative, la marque a tout d’abord mis des véhicules et des fonds à disposition de ces organismes pour contribuer localement à la lutte contre la faim. Ensuite, Kia a fièrement élargi son impact en faisant don de protections faciales à l’Agence de la santé publique du Canada, à l’intention des travailleurs qui se dévouaient en première ligne au Québec et dans le reste du pays pour lutter contre la pandémie.

De plus, notre réseau de concessionnaires passionnés et réactifs a trouvé des solutions créatives et innovantes visant à soutenir leurs clients pendant cette période difficile, notamment en proposant localement différentes stratégies de ventes en ligne respectant les consignes gouvernementales.

Les meilleurs vendeurs

Au Québec, les véhicules les plus vendus incluaient le Seltos, avec 5 204 unités, la Forte, avec 4 642 unités et le Sportage avec 3 833 unités.

Au niveau national, la Forte, la voiture compacte très populaire de Kia, est en tête des ventes de 2020, totalisant 14 373 unités, suivie par le nouveau VUS compact Seltos, vendu en 13 271 exemplaires. Enfin, les clients ont confirmé leur engouement pour le Sorento en achetant 11 043 unités de ces populaires VUS intermédiaires.

Le premier record de vente mensuel absolu de l’année de Kia Canada a été établi en juin, avec un total de 8 647 ventes. Il a été suivi le mois suivant par des ventes de 8 300 véhicules, un record historique pour un mois de juillet, puis d’un nouveau record de vente mensuel de 8 780 unités en août (une augmentation de 15 % par rapport au mois d’août 2019). Cet élan s’est poursuivi à l’automne, avec des augmentations respectives en septembre et en octobre de 28,6 % et 19,4 % par rapport à 2019. La marque a terminé l’année en beauté avec un nouveau record pour un mois de décembre, atteignant des ventes de 4 839 unités pour ce mois et totalisant des ventes annuelles de 72 452 unités pour 2020.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue.

Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules au Canada, y compris des modèles populaires comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger, et a ajouté récemment à sa gamme le Seltos et la K5. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

