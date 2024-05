Le chargeur de conteneurs X-Press Feeders a effectué sa première opération de ravitaillement en bio-méthanol dans le port de Singapour lundi, a déclaré un dirigeant de la société, après avoir reçu à la mi-mai son premier des 14 navires à double carburant commandés.

La société vise à utiliser davantage de méthanol pour alimenter sa flotte afin d'atteindre ses objectifs de réduction de 20 % des émissions de dioxyde de carbone d'ici à 2035 et d'émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050.

L'utilisation de bio-méthanol produit à partir de matières organiques en décomposition, telles que les déchets et les résidus, permet de réduire les émissions de carbone de 65 % par rapport au carburant marin conventionnel, a déclaré Francis Goh, directeur de l'exploitation chez X-Press Feeders.

Le premier navire à double carburant de la société a été livré par un chantier naval chinois ce mois-ci et navigue de Shanghai à Rotterdam via Singapour.

Il a accosté et fait le plein d'environ 300 tonnes de bio-méthanol à Singapour lundi, fournies par le chimiquier de Global Energy Trading.

Le navire s'est ravitaillé tout en chargeant et déchargeant des conteneurs, ce qui en fait la première opération simultanée de ravitaillement en méthanol et de transport de marchandises à Singapour, selon l'autorité portuaire de la ville-État.

"Cela marque une augmentation de la productivité. Moins nous passons de temps dans le port, plus nos navires sont rapides", a déclaré M. Goh.

La société lancera ses navires de collecte alimentés au méthanol sur une route maritime de la Baltique en juillet, puis sur une route de Finlande en octobre.

"Nous avons pensé que le marché européen serait le plus réceptif à ce type de navires... l'environnement réglementaire est très favorable", a déclaré M. Goh.

La première opération de soutage au méthanol vert à Singapour a été effectuée par Maersk en juillet dernier, tandis que Stena Bulk s'est ravitaillé en méthanol vert à Singapour la semaine dernière.

X-Press Feeders recevra huit porte-conteneurs à double carburant entre 2024 et 2025 et six autres entre 2025 et 2026. La société a conclu des accords avec six ports européens afin de développer des infrastructures pour l'approvisionnement et le soutage de carburants alternatifs.

Singapour, le plus grand centre de soutage du monde, a reçu 50 propositions pour la fourniture de méthanol comme combustible de soute, avec un potentiel de fourniture de plus d'un million de tonnes de méthanol à faible teneur en carbone par an d'ici à 2030. (Reportage de Jeslyn Lerh ; Rédaction de Florence Tan et Christian Schmollinger)