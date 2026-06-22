Argenx profite d'une note d'UBS
argenx se dirige vers une deuxième séance de hausse d'affilée (+2,92%, à 796,40 euros), après la publication d'une note d'UBS.
Publié le 22/06/2026 à 11:59
Toujours selon les analystes, le risque de baisse est largement limité par la solidité de l'activité de base, où Vyvgart, sur la base de ses indications actuelles, est en bonne voie pour générer un pic de ventes de 6 milliards de dollars de cette année.
Au premier trimestre, ce traitement a généré 1,3 milliard d'euros de ventes nettes de produits, contre 0,8 milliard d'euros un an plus tôt. Le Vyvgart est actuellement la seule molécule commercialisée par argenx. Elle est autorisée pour le traitement de la myasthénie généralisée, la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique et le purpura thrombopénique immunologique.
Parmi les potentiels catalyseurs à la hausse pour le titre, UBS attend la publication des résultats de phase 3 de Vyvgart dans la myosite, qui sont attendus au troisième trimestre. La banque suisse estime que ces résultats pourraient offrir un potentiel de hausse substantiel, mais que le Brepocitinib de Roivant est un concurrent solide disposant d'un avantage temporel significatif dans le sous-type le plus important de la myosite.
Partant, les analystes pensent que les données du Vyvgart devront être largement positives, et pas seulement "globalement positives" pour générer une hausse significative du cours de l'action (plus de 20%) à court terme.
UBS affiche une opinion neutre sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 850 euros.