Euroapi a répondu sur les rumeurs parues dans la presse entourant son site de Brindisi. La société spécialisée dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques a indiqué être engagée dans des discussions avec des acquéreurs potentiels concernant l'avenir de ce site, mais qu'aucune décision n'a été prise. Euroapi communiquera si un quelconque transaction venait à se concrétiser.
L'entreprise précise également que l'examen des options stratégiques concernant certains actifs industriels progresse conformément au plan de transformation Focus-27 du groupe, avec pour objectif d'achever les processus associés d'ici à la fin de 2027.
EUROAPI est spécialisé dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques pour le compte des industriels de la santé. La société propose, de la vitamine B12, des prostaglandines, des oligonucléotides, des peptides, des corticoïdes et des hormones, des anti-infectieux, des opiacés (morphine, codéine, thébaïne, etc.), des analgésiques, etc.
EUROAPI dispose de 5 sites de production implantés en France (2), en Allemagne, en Italie et en Hongrie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.