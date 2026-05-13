Euroapi répond aux rumeurs

Des discussions sont en cours pour le site de Brindisi (Italie) mais rien de signé

Euroapi a répondu sur les rumeurs parues dans la presse entourant son site de Brindisi. La société spécialisée dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques a indiqué être engagée dans des discussions avec des acquéreurs potentiels concernant l'avenir de ce site, mais qu'aucune décision n'a été prise. Euroapi communiquera si un quelconque transaction venait à se concrétiser.



L'entreprise précise également que l'examen des options stratégiques concernant certains actifs industriels progresse conformément au plan de transformation Focus-27 du groupe, avec pour objectif d'achever les processus associés d'ici à la fin de 2027.