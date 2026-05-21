Exosens va doubler sa capacité en caméras infrarouges refroidies
Exosens annonce qu'il doublera sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies durant 2026, afin de répondre à l'accélération de la demande mondiale pour des solutions d'imagerie numérique avancées, en particulier dans les applications de surveillance et de lutte anti-drones à longue portée.
Alors que la guerre par drones redéfinit les champs de bataille actuels et face à la multiplication des incursions aériennes, la technologie infrarouge refroidie permet de détecter des menaces de drones à des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, de jour comme de nuit.
Fabriquées en France, les solutions d'imagerie infrarouge refroidie haute performance d'Exosens sont conçues pour une intégration fluide dans une large gamme de plateformes telles que des nacelles, des tourelles, des charges utiles de surveillance et des systèmes de protection, embarqués sur des drones, des robots et des véhicules.
Elles sont de plus en plus adoptées par les grands groupes industriels de la défense, ainsi que par les principaux OEM et développeurs de systèmes autonomes, contribuant à la préparation opérationnelle et à la souveraineté européenne en matière de défense.
Cette augmentation significative de la capacité de production marque une nouvelle étape majeure dans le développement d'Exosens et fait suite à une commande record de caméras thermiques ultra-compactes destinées à des drones intercepteurs de nouvelle génération.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2025, le groupe dispose de 12 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,7%), Grèce (38,1%), Europe (33,7%), Asie (13,9%), Etats-Unis (6,1%), Amérique du Nord (0,9%), Océanie (0,4%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.