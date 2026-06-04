"Les ventes d'Inditex au 1er trimestre 2027 ont atteint 8,7 MdsEUR, en croissance de 8,8% à changes constants (soit 50 points de base de plus que le consensus) et la marge EBIT s'est élevée à 20,1%, conformément aux attentes", rappelle la banque américaine dans sa note sur la maison mère de l'enseigne Zara.

Pointant également une progression de 11,5% des ventes en monnaies locales au mois de mai, aidée par un impact calendaire positif, BofA augmente sa prévision de croissance pour le 2e trimestre à 9% et ses estimations de BPA 2027-2029 d'environ 1%. Selon elle, Inditex dispose du plus grand pouvoir de tarification dans le secteur de l'habillement.