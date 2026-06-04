Inditex gagne 1,6% à 54,3 EUR à Madrid, soutenu par des propos positifs de Bank of America (BofA), qui réitère sa recommandation d'achat avec un nouvel objectif de cours fixé à 62 EUR, au lendemain de la publication des résultats du groupe textile espagnol pour son 1er trimestre (clos fin avril).
"Les ventes d'Inditex au 1er trimestre 2027 ont atteint 8,7 MdsEUR, en croissance de 8,8% à changes constants (soit 50 points de base de plus que le consensus) et la marge EBIT s'est élevée à 20,1%, conformément aux attentes", rappelle la banque américaine dans sa note sur la maison mère de l'enseigne Zara.
Pointant également une progression de 11,5% des ventes en monnaies locales au mois de mai, aidée par un impact calendaire positif, BofA augmente sa prévision de croissance pour le 2e trimestre à 9% et ses estimations de BPA 2027-2029 d'environ 1%. Selon elle, Inditex dispose du plus grand pouvoir de tarification dans le secteur de l'habillement.
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 5 familles de produits :
- vêtements ;
- articles de lingerie ;
- chaussures ;
- accessoires ;
- articles de maison : articles de décoration, de salles de bains, linge de maison, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes des magasins détenus en propre et en ligne (91,3%), ventes aux franchisés (7,4%) et autres (1,3%).
A fin janvier 2026, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 5 460 magasins répartis par enseigne entre Zara et Zara Home (2 089), Bershka (852), et autres (2 519).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (16,9%), Europe (54%), Amériques (17,5%) et autres (11,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.