Sur les marchés financiers, on a beaucoup parlé la semaine dernière des craintes de retour de manivelle après la remontada des indices américains depuis le creux du mois d'avril. Au final, Wall Street n'a que modérément baissé et l'Europe a même gagné un peu de terrain. Ce matin, l'ambiance à l'air de rester positive, malgré les craintes de paralysie budgétaire aux Etats-Unis à l'approche de la fin du mois.

Le sentiment de saturation haussière qui planait sur les marchés américains la semaine dernière s’est dissipé vendredi avec le rebond des indices, après trois séances de recul. Wall Street affiche malgré tout un léger repli sur la semaine écoulée, malgré le record en séance du S&P 500 mardi à 6699 points. L’Europe s’en sort mieux, portée par un redressement plus marqué vendredi : des indices comme le Stoxx Europe 600, le CAC 40 ou le DAX ont clôturé la semaine en hausse. Si rien ne part en cacahuète d'ici demain soir, septembre 2025 ne viendra pas gonfler les statistiques boursières toutes pourries des mois de septembre.

Pour le reste, c'est la routine : la Maison Blanche continue à donner le tempo au reste du monde dans les domaines économique et politique. Jusqu'à une date récente, c'est la politique monétaire qui accaparait l'attention. Elle n'est jamais loin, mais elle est remplacée cette semaine par le retour de l'impasse budgétaire aux Etats-Unis, le fameux shutdown. J'utilise le terme anglo-saxon au risque de m'attirer les foudres des gardiens du temple linguistique.

Donc, dans le jargon budgétaire américain, c’est ce qui se produit quand le Congrès n’arrive pas à voter le financement de l'Etat fédéral à temps, parce que la Constitution US interdit de dépenser de l’argent sans autorisation préalable. Attention, on a tendance à confondre shutdown et debt ceiling (plafond de la dette), qui sont deux dramas récurrents aux Etats-Unis. Le shutdown est un problème budgétaire, alors que le debt ceiling est un problème de relèvement du droit à emprunter. Ils partagent toutefois quelques caractéristiques : ils mettent le bazar et nécessitent une majorité ou un consensus politique pour sortir de l'impasse.

Le résultat immédiatement visible d'un shutdown, c'est musées fermés, fonctionnaires mis au chômage technique et services publics à l’arrêt. Seules les fonctions jugées essentielles, comme l'armée, les soins ou le contrôle aérien, continuent à tourner. Les shutdowns sont presque devenus une tradition américaine, au même titre que les dindes de Thanksgiving. Le plus long date de 2018-2019, sous Donald Trump déjà, avec 35 jours de paralysie autour d’un bras de fer sur le financement du fameux mur à la frontière mexicaine. Avant ça, on en compte une vingtaine sur les cinquante dernières années. A chaque fois pour les mêmes raisons : caprices politiques, stratégies de communication ou guerre de tranchées budgétaire, et souvent les trois à la fois. Ce n’est pas une faille du système ; c’est le système.

Quant à la gravité d’un shutdown, elle est à double lecture. A court terme, l’impact économique direct est limité : les salaires non versés finissent en général par être rattrapés et l’économie privée continue de tourner. En revanche, les conséquences symboliques et politiques sont sérieuses : image d’un Etat dysfonctionnel, perte de confiance des citoyens, inquiétude des marchés financiers, retard dans certains services, etc.

Les marchés s'agitent généralement un peu en cas de shutdown, mais les excès sont rares, sauf bien sûr quand la situation est révélatrice d'un mal plus profond, qu'elle cristallise une somme d'autres inquiétudes ou qu'elle est un domino titubant au milieu des autres. Donald Trump doit rencontrer les quatre principaux dirigeants du Congrès aujourd'hui pour tenter d'éviter un shutdown au soir du 30 septembre, c’est-à-dire demain. Le plus souvent, un accord de dernière minute est trouvé et les choses rentrent dans l'ordre jusqu'au prochain psychodrame. Mais ce n'est pas une science exacte.

On passe aux autres informations politico-économico-géopolitiques à ne pas rater pour bien démarrer la semaine, et il y en a pas mal :

Xi Jinping chercherait à obtenir une énorme concession de la part de Donald Trump : s'opposer à l'indépendance de Taïwan, selon le WSJ.

Donald Trump déploie des troupes à Portland. Par ailleurs, le Président des Etats-Unis aurait demandé à la Cour suprême de décider s'il peut mettre fin au droit du sol, selon CNN.

Les négociations de paix au Proche-Orient seraient très proches d'aboutir, a indiqué Donald Trump à Axios hier.

L'Europe cherche la parade aux incursions de drones non-identifiés dans son espace aérien.

Le parti pro-UE de Moldavie est en passe de remporter les élections législatives, un test important pour l'Union.

Fitch et Moody's ont relevé la notation crédit de l'Espagne d'un cran (respectivement à A et A3).

Le brut recule sur fond de spéculation sur l'annonce d'une nouvelle hausse de production lors de la réunion de l'OPEP+ le 5 octobre.

Sur l'agenda macro de la semaine, place aux premiers chiffres de l'inflation de septembre en Europe (mardi et mercredi) ainsi qu'aux données toutes fraîches sur l'emploi aux Etats-Unis (vendredi), sauf évidemment si le shutdown empêche leur publication.

Sur les marchés d'Asie-Pacifique, le Nikkei 225 japonais démarre la semaine en repli de 0,8%, sur des prises de bénéfices après les records et l'impact technique du détachement de nombreux dividendes. Ailleurs, le vert domine, notamment en Australie (+0,8%), en Inde (+0,5%) et en Corée du Sud (+1,5%). A Hong Kong, le Hang Seng prend plus de 1%, soutenu par des indicateurs industriels positifs en Chine (bond des bénéfices industriels chinois en août, une première en quatre mois) et des mesures de soutien public en faveur de l'industrie des métaux précieux et des terres rares. Il faut noter que la Golden Week chinoise débute mercredi, ce qui entraîne la fermeture des marchés de Chine Continentale du 1er au 8 octobre inclus. A Hong Kong, le marché sera fermé les 1er et 7 octobre mais restera ouvert les autres jours. Les indicateurs avancés occidentaux pointent vers une ouverture en hausse robuste.

Le CAC 40 gagne 0,2% à 7886 points peu après l'ouverture. Le SMI reprend 0,6% à 11 999 points. Le Bel 20 s'adjuge 0,6% lui aussi, à 4 670 points.

Les temps forts économiques du jour

Après l'inflation espagnole de septembre (9h00), la journée sera surtout animée par de multiples allocutions de banquiers centraux américains. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies va céder 50% d'un portefeuille d'actifs solaires en Amérique du nord.

Stellantis nomme Joao Laranjo directeur financier.

Valentino, l'entreprise commune Mayhoola-Kering, est en pourparlers avec ses créanciers en vue d'un allègement de sa dette.

Seize ans après le crash du vol AF447 Rio-Paris, Air France et Airbus, initialement relaxés, sont rejugés en appel à Paris pour homicides involontaires.

Un juge fédéral américain a rejeté la plainte antitrust visant EssilorLuxottica, mais a accordé aux plaignants une dernière chance de déposer une version amendée d’ici le 17 octobre.

Chrysler (Stellantis) rappelle 123 396 véhicules aux Etats-Unis car certaines pièces de garniture détachées peuvent tomber, créant un danger, selon la NHTSA.

Saint-Gobain a inauguré une grosse usine de plaques de plâtre au Canada, entièrement alimentée en énergies renouvelables.

Valeo achève son programme de rachat d'actions.

Exosens décroche un contrat de 17 000 monoculaires de vision nocturne nouvelle génération avec l'armée espagnole.

La filiale japonaise de GL Events dans la tourmente à cause de l'exposition universelle d'Osaka, selon Libération.

Bonduelle réduit ses pertes annuelles et confirme viser une amélioration de sa rentabilité sur le nouvel exercice 2025/2026.

STIF prend le contrôle de Boss Products et vise 100 MEUR de chiffre d'affaires.

Poxel signe un financement obligataire de 2,5 MEUR avec IPF Partners pour financer sa période d'observation.

Les principales publications du jour : Equasens, DLSI, Acanthe, FSDV, Inventiva, Passat, Dekuple, Ikonisys, Soditech… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Genmab va racheter Merus, une société de biotechnologie néerlandaise cotée au Nasdaq qui développe un médicament contre le cancer de la tête et du cou, pour 8 milliards de dollars (97 USD par action).

AstraZeneca s'introduit à la Bourse de New York tout en maintenant sa cotation au Royaume-Uni.

Lufthansa annonce la suppression de 4 000 postes d'ici 2030.

GSK annonce le départ de sa patronne Emma Walmsley.

Tesco s'apprête à revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices après les fortes ventes de l'été.

DSM-Firmenich aurait relancé des discussions avec Apollo et CVC pour la cession de son pôle santé animale et nutrition, valorisé autour de 3 milliards d’euros, selon Bloomberg.

Impresa a révélé que son actionnaire majoritaire était en pourparlers pour vendre une part importante de son capital à MFE-MediaForEurope.

Landis+Gyr cède ses activités EMEA à Aurelius pour une valeur d'entreprise de 215 millions de dollars.

Volkswagen aurait engagé des experts externes pour restructurer sa filiale en Inde, selon Reuters.

Givaudan investit 40 millions de francs dans une nouvelle usine de parfums en Chine.

ING Groep attend toujours le feu vert réglementaire pour la cession de ses activités en Russie.

Klöckner vent huit sites de distribution d'acier aux Etats-Unis.

Verisure lance son IPO à Stockholm, avec une fourchette de 12,25 et 13,50 EUR par action, soit une capitalisation comprise entre 12,9 et 13,9 MdsEUR.

lance son IPO à Stockholm, avec une fourchette de 12,25 et 13,50 EUR par action, soit une capitalisation comprise entre 12,9 et 13,9 MdsEUR. Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts préparerait son retrait de la cote boursière pour environ 50 milliards de dollars, a révélé vendredi le WSJ.

Occidental Petroleum est en pourparlers pour vendre sa division OxyChem pour au moins 10 milliards de dollars, selon le FT.

La FAA va assouplir les restrictions sur les livraisons de Boeing, selon des rumeurs concordantes.

Apple crée une application de type ChatGPT pour tester la nouvelle version de Siri, selon Bloomberg.

Donald Trump fait pression sur Microsoft pour que le groupe licencie Lisa Monaco, haute dirigeante en charge des relations avec les gouvernements, à cause de son passé de procureure générale adjointe.

Sikorsky (Lockheed Martin) reçoit un contrat de cinq ans pour la construction de 99 hélicoptères de transport lourd CH-53K pour le corps des Marines.

General Dynamics annonce que sa branche "bateaux électriques" a reçu 642 millions de dollars pour des travaux sur les sous-marins de classe Virginia.

Les principales publications du jour : Carnival, Jefferies…

D'Asie et d'ailleurs

Londres contraint de débloquer des fonds pour aider Jaguar Land Rover (filiale de l'indien Tata Motors) à surmonter la cyberattaque qui a désorganisé l'entreprise.

Softbank et Ark discuteraient d'un co-investissement dans Tether.

Sony Financial Group, des débuts tonitruants en bourse : 37% de hausse le jour de l'IPO.

Nidec perd 2% à Tokyo après avoir publié ses comptes dans les temps, mais sans la certification de ses auditeurs qui réclament davantage d'informations.

Le laboratoire australien Pro Medicus déclare ne pas être concerné par les droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques.

Isuzu et Toyota développent conjointement un autobus routier à pile à combustible de nouvelle génération.

Les principales publications du jour : pas grand-chose…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.