M. Hatem Mohamed Galal Ahmed Dowidar est directeur général d'Emirates Telecommunications Group Co. PJSC et directeur général d'Etisalat International Pakistan LLC. Il est membre du conseil d'administration de Pakistan Telecommunication Co. Ltd, Barclays Egypt Bank, Etisalat Misr SAE, Fiskl Ltd, GSM Association, Pakistan Telecommunications Mobile Ltd, Maroc Telecom SA et The Vodafone Foundation. M. Dowidar a été précédemment employé en tant que directeur non exécutif par Vodacom Group Ltd, directeur général des marchés partenaires par Vodafone Group Plc, directeur général et directeur exécutif par Vodafone Malta Ltd, directeur du marketing par Vodafone Egypt Telecommunications Co. SAE, un ingénieur commercial chez AEG AG, un directeur de l'exploitation chez Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, directeur des affaires publiques et des médias publicitaires chez Procter & Gamble Co. et président-directeur général chez Vodafone Ventures Egypt. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université du Caire et un MBA à l'université américaine du Caire.

Principales sociétés EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY Chief Executive Officer Etisalat International Pakistan LLC Etisalat International Pakistan LLC Financial Conglomerates Finance Etisalat International Pakistan LLC is a company headquartered in Dubai, the United Arab Emirates and ultimately controlled by the Government of United Arab Emirates. The firm provides investment services. Hatem Mohamed Galal Ahmed Dowidar is the current CEO of the company. Chief Executive Officer