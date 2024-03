Les tabloïds britanniques de Rupert Murdoch ont mis sur écoute les téléphones fixes du prince Harry et ont accédé aux messages du pager de sa défunte mère, la princesse Diana, a déclaré jeudi l'équipe juridique du roi britannique à la Haute Cour de Londres.

Harry, le fils cadet du roi Charles et de la défunte princesse Diana, et plus de 40 autres personnes poursuivent News Group Newspapers (NGN) pour des accusations d'activités illégales de journalistes et d'enquêteurs privés dans ses tabloïds, le Sun et le défunt News of the World, depuis le milieu des années 1990 jusqu'en 2016.

Dans une décision rendue en juillet dernier, le juge Timothy Fancourt a déclaré que M. Harry pouvait porter devant les tribunaux ses accusations de collecte illégale d'informations, mais que ses allégations de piratage de téléphones portables datant de plusieurs décennies avaient été rejetées parce qu'elles avaient été déposées trop tardivement.

Lors d'une audience à la Haute Cour jeudi, les avocats de M. Harry ont cherché à modifier son action en justice à la lumière de cette décision et à ajouter de nouvelles allégations.

Il s'agit notamment de nouvelles allégations selon lesquelles le Sun aurait ordonné à des détectives privés de cibler sa petite amie de l'époque et désormais épouse Meghan en 2016, et d'accusations de mise sur écoute généralisée de ses appels.

"Le plaignant dépose également une plainte et demande réparation en ce qui concerne l'interception d'appels de lignes fixes, l'interception d'appels de téléphones sans fil et d'appels mobiles analogiques, et l'interception de messages vocaux de lignes fixes, par opposition au piratage téléphonique", ont déclaré ses avocats dans les documents de la cour.

La plainte comprend également des allégations relatives à Diana qui "était étroitement surveillée et dont les appels étaient illégalement interceptés par (NGN), ce qui était connu de ses rédacteurs et de ses cadres supérieurs".

NGN s'oppose à l'ajout de ce qu'elle appelle un "nombre considérable de nouvelles allégations" pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'elles ont été formulées trop tard, qu'elles manquent de preuves et qu'elles se rapportent à des plaintes pour piratage téléphonique qui ont déjà été rejetées.

"Elles couvrent des périodes qui dépassent le champ d'application de la plaidoirie actuelle et des déclarations génériques de l'affaire et, dans de nombreux cas, se rapportent à des allégations qui ont été bien médiatisées depuis 30 ans", ont déclaré les avocats de NGN dans des documents déposés au tribunal.

En 2011, NGN a présenté ses excuses pour le piratage téléphonique à grande échelle pratiqué par les journalistes du News of the World, que Murdoch a fermé à la suite d'une levée de boucliers. Depuis, NGN a réglé plus de 1 300 plaintes, mais le groupe a toujours rejeté les allégations d'actes répréhensibles commis par le personnel du Sun.

Mercredi, les avocats de Harry et des autres plaignants ont déclaré au tribunal que Murdoch et d'autres cadres supérieurs étaient impliqués dans la dissimulation d'actes répréhensibles généralisés et qu'ils avaient fourni de fausses preuves aux tribunaux, au parlement et à une enquête publique.

NGN affirme que certains plaignants utilisent simplement les poursuites judiciaires, dont le procès devrait avoir lieu en janvier de l'année prochaine, comme un moyen d'attaquer la presse à sensation, et que les allégations contre son personnel actuel et ancien sont "une attaque calomnieuse et cynique contre leur intégrité".

Depuis qu'il a quitté ses fonctions royales en 2020 pour s'installer en Californie, Harry s'est concentré sur la lutte contre la presse britannique qui, selon lui, s'est immiscée dans sa vie privée depuis son enfance, répandant des mensonges à son sujet et au sujet de ses proches.

En décembre, il a gagné un procès contre le Mirror Group Newspaper concernant des allégations de piratage téléphonique et d'activités illégales, le juge estimant que des personnalités de haut rang étaient au courant de ce qui se passait.