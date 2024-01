Actuellement, Marc Rolland occupe les fonctions de Président d'Etin SAS et de Directeur financier de Sodexo SA, de Président de Sofinsod SAS et de Directeur général de Sodexo Healthcare Catering GmbH (toutes deux filiales de Sodexo SA). M. Rolland est également membre du conseil d'administration de Socit Cooprative Agricole Arterris SCA et de Sodexo Ltd. Marc Rolland était auparavant Directeur Financier de Sodexo Benefits & Rewards Services. M. Rolland est diplômé de l'Université Paris Dauphine-PSL.

