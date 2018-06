Total : le PDG évoque l'Iran et ses ambitions électriques

Lors d'un entretien accordé à Ouest France, Patrick Pouyanné , PDG de Total, est notamment revenu sur la présence du groupe pétro-gazier français en Iran, et aussi sur ses ambitions 'électriques'.En effet, l'administration Trump veut prendre des sanctions économiques dures contre le régime de Téhéran. Total a déjà annoncé qu'il n'a d'autre choix que de les respecter, et ne croit pas qu'il profitera d'exemption : 'La stratégie américaine, c'est le maximum de sanctions pour étouffer l'Iran. Pourquoi ils feraient preuve de faiblesse ? Nous avons demandé au gouvernement français de soutenir notre demande de dérogation, mais il faut voir la réalité en face', déclare-t-il au quotidien régional.M. Pouyanné n'exclut évidemment pas que son groupe se réintéresse par la suite à l'Iran, lorsque le contexte politique le permettra. 'Si on peut revenir un jour, on reviendra', indique M. Pouyanné.Le patron de Total a également été interrogé par Ouest France sur le récent rachat de Direct Energie et l'accélération du développement du groupe dans l'électricité. 'C'est un mouvement assez naturel : on va produire de l'électricité à partir de centrales à gaz et on va distribuer du gaz et de l'électricité. Cela avait du sens d'un point de vue économique. C'est comme sur le pétrole, nous devons être totalement intégrés. Et sur le gaz, on était très producteurs et pas tellement dans l'aval de la chaîne : on s'est dit 'attention danger'', déclare Patrick Pouyanné dans les colonnes d'Ouest France.'C'est un métier nouveau pour nous, on en est conscient. Mais nous avons des moyens. Le rachat de Direct Énergie nous permet d'atteindre une taille critique', déclare encore M. Pouyanné, qui souligne qu'EDF détient encore 83% du marché français, et qu'il y a 'de la place pour tout le monde.''Quand on nous dit 'il y aura moins de pétrole dans 25 ans', on se dit 'trouvons d'autres segments pour développer l'entreprise'', explique encore M. Pouyanné à Ouest France.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.